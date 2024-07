Γερμανία: Απαγορεύεται η κυκλοφορία ακροδεξιού περιοδικού «Compact»

Tην απαγόρευση κυκλοφορίας του περιοδικού «Compact», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φάζερ, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως «χτύπημα κατά της ακροδεξιάς», προσθέτοντας πως με την στάση του, το περιοδικό παραβιάζει το Σύνταγμα. «Το περιοδικό καλλιεργεί κλίμα μίσους και βίας και αποτελεί κεντρικό φερέφωνο της ακροδεξιάς σκηνής», τόνισε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα σήμερα, οι Αρχές της Γερμανίας προχώρησαν σε έρευνες στα γραφεία του περιοδικού και σε κατοικίες στελεχών του σε τέσσερα κρατίδια.

The German government just banned COMPACT Magazine, the largest patriotic magazine in Germany, due to their criticism of censorship, covid measures and mass migration.



At 5am this morning, the German police raided the home of COMPACT’s editor-in-Chief, Jürgen Elsässer.



Yet… pic.twitter.com/6WXSMWFW4W