Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Ο δράστης δολοφόνησε μέλη της οικογένειάς του και αυτοκτόνησε

Σε τέσσερις ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα στη Γερμανία, σε κατοικία στο Άλμπσταντ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

O ένοπλος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τρία μέλη της οικογένειάς και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες που επικαλούνται Bild και Südwest Presse. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, για τις οποίες δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό κατά πόσο σχετίζονται με τον δράστη.

Η αστυνομία της περιοχής έχει αποκλείσει το σημείο και διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

🚨BREAKING:



4 people are dead after mass shooting attack in Germany. pic.twitter.com/rAa07Jfp9n