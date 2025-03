Γερμανία: Αντιδιαδηλωτές εμπόδισαν πορεία νεοναζί στο Βερολίνο

Αντιδιαδηλωτές εμπόδισαν πορεία νεοναζί στο Βερολίνο, το βράδυ του Σαββάτου.

Η πορεία που προγραμμάτιζαν ακροδεξιοί στο Βερολίνο τερματίστηκε πρόωρα, όταν χιλιάδες αντιδιαδηλωτές απέκλεισαν τη διαδρομή που σχεδίαζαν να πάρουν. Οι οργανωτές ακύρωσαν την πορεία έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες, αφού οι συμμετέχοντες διένυσαν μικρή απόσταση από το σημείο συγκέντρωσης, στον σταθμό του τρένου Όστκροϊτς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τις εκτιμήσεις της γερμανικής αστυνομίας, περίπου 850 νεοναζί, περίπου πενταπλάσιοι από τους συμμετέχοντες σε παρόμοια κινητοποίηση πριν από ένα μήνα, συγκεντρώθηκαν για την κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «υπέρ του νόμου και της τάξης, εναντίον του ακροαριστερού εξτρεμισμού και της βίας με πολιτικά κίνητρα». Οι οργανωτές ανέμεναν 1.200 συμμετέχοντες.

Ωστόσο, 2.000 ως 5.000 αντιδιαδηλωτές, σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, τους εμπόδισαν. Καταγράφτηκαν όχι λιγότερες από δεκαπέντε αντιδιαδηλώσεις και αποκλεισμοί δρόμων στη διαδρομή που επρόκειτο να κάνει η πορεία των νεοναζί στη συνοικία Φρίντριχσαϊν.

Effective #antifa blockades all over the neo-Nazi marching route in Berlin #friedrichshain.#b2203 pic.twitter.com/Nc466fo5Cj