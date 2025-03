«Η Γερμανία επέστρεψε»: Εγκρίθηκε ιστορικό σχέδιο δισεκατομμυρίων για αμυντικές δαπάνες

Ένα ιστορικό σχέδιο που θα αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην άμυνα και τις στρατιωτικές υποδομές της Γερμανίας εγκρίθηκε σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου, από την Μπούντεσταγκ.

Το πακέτο που πρότεινε ο καγκελάριος σε αναμονή, Φρίντριχ Μερτς, θα δει τους αυστηρούς κανόνες γύρω από το χρέος να χαλαρώνουν, ανοίγοντας το δρόμο για μια σημαντική αύξηση των δαπανών.

Σύμφωνα με το πρωτοφανές σχέδιο, οι δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια άνω του 1% του ΑΕΠ θα εξαιρούνται από τους κανόνες δανεισμού που θεσπίστηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Η βοήθεια για την Ουκρανία μπορεί επίσης ενδεχομένως να συμπεριληφθεί σε αυτή την εξαίρεση.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ευρώπη φαίνεται να φθίνει.

Την Τρίτη, το σχέδιο που υποστηρίχθηκε από το συντηρητικό μπλοκ του Μερτς (CDU/CSU), με την υποστήριξη των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) και του Κόμματος των Πρασίνων, πέρασε από την κάτω βουλή του κοινοβουλίου με 513 από τις 720 ψήφους υπέρ.

Σήμερα, η άνω βουλή επικύρωσε το φιλόδοξο πλάνο.

«Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία αισθανόμαστε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Η απόφαση που λαμβάνουμε σήμερα για την αμυντική ετοιμότητα... δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια νέα ευρωπαϊκή αμυντική κοινότητα», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς πριν από την ψηφοφορία.

Περίπου 500 δισ. ευρώ θα απελευθερωθούν επίσης για τη βελτίωση των δρόμων, των σχολείων, των γεφυρών και άλλων υποδομών, αλλά θα χρησιμοποιηθούν και για μέτρα για την κλιματική αλλαγή, όπως ζήτησε το Κόμμα των Πρασίνων.

Οι αγορές έχουν μέχρι στιγμής αντιδράσει θετικά στην πιθανή ώθηση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

«Κατά την άποψή μας, πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή του δημοσιονομικού καθεστώτος, αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη από την επανένωση της Γερμανίας », δήλωσε ο Ρόμπιν Βίνκλερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank Research, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αλλαγές θα πρέπει να μετατραπούν σε οικονομική ανάπτυξη.

Οι αρχηγοί του γερμανικού στρατού έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο τα επόμενα πέντε έως οκτώ χρόνια.

Αυτό είναι το χρονικό διάστημα που προειδοποιούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι ικανές να επιτεθούν σε μια χώρα του ΝΑΤΟ.

Αλλά δεκαετίες παραμέλησης σημαίνουν ότι μια πρόσφατη έκθεση διαπίστωσε ότι ο στρατός της χώρας είναι ξεπερασμένος και εξακολουθεί να συρρικνώνεται. Οι υποστηρικτές του σχεδίου ελπίζουν ότι η χαλάρωση των κανόνων δανεισμού θα είναι η ώθηση που χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις και η βιομηχανία.

Το συντηρητικό μπλοκ και το SPD ήθελαν να προωθήσουν τη νομοθεσία στο απερχόμενο κοινοβούλιο, επειδή φοβούνται ότι θα μπορούσε να μπλοκαριστεί από ένα διευρυμένο συνασπισμό ακροδεξιών και ακροαριστερών νομοθετών στην επόμενη Μπούντεσταγκ, που ξεκινά στις 25 Μαρτίου.

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «η Γερμανία επέστρεψε» και το σχέδιο χαιρετίστηκε από τους συμμάχους της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος εξήρε την «ιστορική συμφωνία» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Congratulations to @Bundeskanzler & @_FriedrichMerz on historic agreement in Germany to massively boost defence investment. This sends a powerful message of leadership and commitment to our shared security. It will make a profound difference in NATO’s ability to deter and defend.