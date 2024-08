Γερμανία: 32χρονη μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους μέσα σε λεωφορείο στο Ζίγκεν

Νέο επεισόδιο με μαχαίρι σημειώθηκε στη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική αιματηρή επίθεση στο Ζόλινγκεν με τρεις νεκρούς.

Αυτή τη φορά το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Ζίγκεν της δυτικής Γερμανίας, όταν μία 32χρονη επιτέθηκε και μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους μέσα σε ένα λεωφορείο. Οι Αρχές διαβεβαίωσαν στην ανακοίνωσή τους για το συμβάν, πως «δεν υπάρχει κανένας άλλος κίνδυνος» και πως δεν υπάρχουν ενδείξεις προς το παρόν ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

❗️❗️❗️ Female attacker injures five in stabbing attack on bus in Germany



Five people have been injured, three of them critically, in a stabbing on board a bus in the western German city of Siegen, police said on Friday evening.



A 32-year-old female suspect has been arrested,