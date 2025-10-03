Γενική απεργία και διαδηλώσεις για τη Γάζα «παρέλυσαν» την Ιταλία - Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους 

Εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί κατέβηκαν την Παρασκευή στους δρόμους, συμμετέχοντας στη γενική απεργία που προκήρυξαν συνδικάτα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την ανθρωπιστική νηοπομπή με τρόφιμα για τη Γάζα, η οποία αναχαιτίστηκε αυτή την εβδομάδα από το Ισραήλ.

Η απεργία οργανώθηκε από τις συνδικαλιστικές ενώσεις CGIL και USB, με συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 100 πόλεις. Στη Ρώμη, χιλιάδες διαδηλωτές ξεκίνησαν από την κεντρική πλατεία Βιτόριο και κατευθύνθηκαν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι, κρατώντας συνδικαλιστικές και παλαιστινιακές σημαίες καθώς και πανό. «Μετά από όσα είδα με τη νηοπομπή, σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να μείνω αμέτοχος. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε τέτοιου είδους κινητοποίηση», είπε ο διαδηλωτής Μάριο Μασέτι στο Reuters.

Η συμμετοχή είχε σοβαρές επιπτώσεις στις μεταφορές. Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σημειώθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ενώ μικρότερες αναταράξεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια. Στη Ρώμη και το Μιλάνο, το μετρό συνέχισε να λειτουργεί. Οδικοί άξονες και περιφερειακοί δακτύλιοι αποκλείστηκαν από διαδηλωτές σε πόλεις όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, η Μπολόνια και το Τρέντο· έξω από το Μιλάνο η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει ομάδες που πετούσαν πέτρες. Το λιμάνι του Λιβόρνο έκλεισε λόγω των κινητοποιήσεων.

«Αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε απεργία. Βρισκόμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την αδελφοσύνη μεταξύ ανθρώπων και λαών, να βάλουμε ξανά την ανθρωπιά στο επίκεντρο, να πούμε όχι στη γενοκτονία και στην πολιτική επανεξοπλισμού», δήλωσε ο επικεφαλής της CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι.

Οι διοργανωτές έκαναν λόγο για συμμετοχή 300.000 ατόμων στη Ρώμη, πάνω από 100.000 στο Μιλάνο, 50.000 στη Νάπολη, 25.000 στη Βενετία και συνολικά 150.000 σε πόλεις της Σικελίας. Οι αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Η αντίδραση της κυβέρνησης Μελόνι

Η ιταλική κυβέρνηση επέκρινε έντονα την κινητοποίηση, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να υποστηρίζει ότι πολλοί εργαζόμενοι εκμεταλλεύθηκαν την απεργία για να παρατείνουν το Σαββατοκύριακό τους. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τον στολίσκο ελευθερίας ένα «επικοινωνιακό τέχνασμα» και δήλωσε ότι προσφέρθηκε να παραδώσει το φορτίο στη Γάζα μέσω δικών του διαύλων, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κατηγορίες περί γενοκτονίας.

Η υποστήριξη στην παλαιστινιακή υπόθεση έχει βαθιές ρίζες στην Ιταλία. Όπως εξήγησε ο κοινωνιολόγος Ματία Ντιλέτι από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα, «η Παλαιστίνη είχε πάντα απήχηση τόσο στους καθολικούς κεντρώους όσο και στις αριστερές παραδόσεις της χώρας».

Σύμφωνα με την εθνική αρχή εποπτείας των απεργιών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις παραβίασαν τους κανόνες, καθώς δεν έδωσαν την απαιτούμενη προειδοποίηση. Ωστόσο, η CGIL και η USB προχώρησαν κανονικά. Ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι «αν σήμερα όσοι απεργούν παράνομα προκαλέσουν ζημίες δισεκατομμυρίων στην ιταλική οικονομία, τότε οι κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες».

Συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στην Ιταλία

Οι διαδηλώσεις υπέρ της νηοπομπής που προσπάθησε να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας εξαπλώθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ήταν ιδιαίτερα μαζικές στην Ιταλία. Για το Σάββατο είχε προγραμματιστεί νέα μεγάλη πορεία στη Ρώμη, ως κορύφωση αρκετών ημερών κινητοποιήσεων.

Την Πέμπτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία από το Κολοσσαίο, ενώ στο Τορίνο βανδαλίστηκε συνεδριακό κέντρο και στο Μιλάνο άγαλμα έξω από τον καθεδρικό ναό Ντουόμο βάφτηκε με κόκκινη μπογιά και γκράφιτι.

Με πληροφορίες από Reuters