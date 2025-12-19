Πώς «είδε» η Μόσχα τη συμφωνία ΕΕ για δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία - Το σχόλιο για τα ρωσικά κεφάλαια

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι «ο νόμος και η σωφροσύνη» κέρδισαν, αφού οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δανειστούν μετρητά για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία μάλλον, παρά να χρησιμοποιήσουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

«Μείζον ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα. Φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση ρωσικών αποθεμάτων για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X αναφερόμενος στην πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ικανοποίησή της διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνία η οποία ανταποκρίνεται στις «πιεστικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια».

Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία μέσω δανεισμού της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές, χορηγώντας ποσό 90 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό θα γίνει μέσω «ενισχυμένης συνεργασίας», που υποστηρίζεται από το περιθώριο του προϋπολογισμού της ΕΕ και βάσει ομόφωνης συμφωνίας για την τροποποίηση του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, εξήγησε η φον ντερ Λάιεν.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας μετά το 2027 θα αποτελέσει μέρος της συνεχιζόμενης συζήτησης για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028-2034).

Η αντίδραση Ζελένσκι για το δάνειο €90 δισ. στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθειά της εναντίον της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι αυτή η βοήθεια «ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας».

«Πρόκειται για σημαντική στήριξη, η οποία ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X ευχαριστώντας τους ευρωπαίους ηγέτες. «Είναι σημαντικό το ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ακινητοποιημένα και το ότι η Ουκρανία έλαβε μια εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε αναφερόμενος στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι Ευρωπαίοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ρωτήθηκε για το δάνειο-«γέφυρα» για το οποίο συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτής της λύσης.

«Καταρχάς έγινε εκτενέστατη συζήτηση η οποία εξέτασε και τις δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμιά ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση λαμβάνοντας υπόψη την συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι, ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε αλλά το οποίο ακόμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση».

«Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά τη συμφωνία που κλείστηκε στην ΕΕ για τη χορήγηση άτοκου δανείου 90 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, πως θα μπορούσε να «ξαναγίνει ωφέλιμο» για τους Ευρωπαίους να διεξαγάγουν διάλογο με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να εξευρεθούν επίσης τρόποι και μέσα προκειμένου οι Ευρωπαίοι, με καλή οργάνωση, να ξαναρχίσουν πλήρη διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια», έκρινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ομόφωνα να χορηγηθεί άτοκο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ (105,3 δισεκ. δολαρίων) για να καλυφθούν οι στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας την επόμενη διετία, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει κεφάλαια της Ρωσίας που έχουν δεσμευτεί στην δικαιοδοσία της αν η Μόσχα δεν καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, είπε ακόμη ο Γερμανός καγκελάριος.

Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέφυγαν «το χάος και τον διχασμό» με την απόφασή τους να χορηγήσουν στην Ουκρανία άτοκο δάνειο αντλώντας χρηματοδότηση από τις αγορές κι όχι με τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, σχολίασε νωρίς το πρωί ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βεβέρ.

«Παραμείναμε ενωμένοι», είπε ο Ντε Βεβέρ μετά τη μαραθώνια σύνοδο κορυφής, τονίζοντας πως η συμφωνία των 27 σημαίνει ότι η Ουκρανία «νίκησε» διότι εξασφάλισε την αξιόπιστη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν έχει καμιά πρόθεση να επιστρέψει τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια «στον Πούτιν».