ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί

Χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στη Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο — Υπόσχεται «κόλαση» αν δεν δεχθεί Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Χαμάς προθεσμία έως τη 01:00 (ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση ειρήνης για τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social χαρακτήρισε τη συμφωνία «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση απόρριψης, «θα ξεσπάσει μια βία πρωτοφανούς κλίμακας» εναντίον της Χαμάς.Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και έχει την υποστήριξη του Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών, προτείνει άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες (συμπεριλαμβανομένων 20 ζωντανών ομήρων και των σορών άλλων που έχουν χάσει τη ζωή τους) σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές. Το κείμενο της πρότασης περιλαμβάνει επίσης όρους για την αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τη σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων και τη συγκρότηση μεταβατικής διακυβέρνησης.

Διπλωματικοί μεσολαβητές από αραβικές χώρες και η Τουρκία φέρονται να πιέζουν τη Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση, σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ. Ωστόσο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης έχει δηλώσει ότι το κίνημα πιθανότατα θα απορρίψει την πρόταση, εκτιμώντας ότι εξυπηρετεί κυρίως τα ισραηλινά συμφέροντα.

Η προειδοποίηση του Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση «τελευταία ευκαιρία» και προειδοποίησε: «Αν η συμφωνία αυτή δεν επιτευχθεί, θα ξεσπάσει κόλαση όπως ποτέ άλλοτε ενάντια στη Χαμάς. Θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι όλες οι χώρες έχουν συμφωνήσει στο σχέδιο και απηύθυνε εκκλήσεις προς τους Άραβες εταίρους να στηρίξουν την υλοποίησή του.

Η αμερικανική πλευρά παρουσιάζει την πρόταση ως κοινό πλαίσιο που στηρίζουν πολλές χώρες της περιοχής, ενώ το Λευκό Οίκο δημοσίευσε κοινή δήλωση υπουργών Εξωτερικών αραβικών κρατών που χαιρετίζουν την πρωτοβουλία. Κριτικοί και αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν πρακτικά εμπόδια: η απαίτηση αποστρατικοποίησης της Χαμάς και η ταχεία απελευθέρωση ομήρων θεωρούνται από πολλούς μη ρεαλιστικές χωρίς σαφείς εγγυήσεις και μηχανισμούς εποπτείας.

«Σε περίπτωση που η Χαμάς αποδεχθεί την πρόταση πριν από την προθεσμία, το σχέδιο προβλέπει άμεση παύση των εχθροπραξιών και διαδικασίες ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αντίθετα, εάν η διορία λήξει χωρίς συμφωνία, ο Τραμπ προειδοποίησε για “σκληρές ενέργειες”, χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν πρόκειται για στρατιωτικά ή άλλα μέτρα. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι χώρες-διαμεσολαβητές συνεχίζουν τις πιέσεις προς τη Χαμάς για να υπάρξει θετική ανταπόκριση.»

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μεθόδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Διεθνή / Καρκινοπαθής πέθανε κάνοντας κλύσματα με καφέ, μέθοδος που υποστήριζε η συνωμοσιολόγος μητέρα της

Η ιατροδικαστής σημείωσε ότι η νεαρή γυναίκα επηρεαζόταν από τις δικές της πεποιθήσεις, των γονιών της και ενός οικογενειακού φίλου – όλοι υπέρμαχοι των εναλλακτικών θεραπειών
LIFO NEWSROOM
PAKISTAN KASMIR DIADILOSEIS

Διεθνή / Βία και αναταραχή στο Κασμίρ: Νεκροί, τραυματίες και αποκλεισμένες πόλεις

Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κασμίρ που ελέγχεται από το Πακιστάν - Ο πρωθυπουργός καλεί σε ειρηνική κινητοποίηση, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν καθημερινότητα και ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία Ελληνίδας στο Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος πρώην σύντροφος ο δράστης - Τι έλεγε σε livestream πριν συλληφθεί

Διεθνή / Δολοφονία Ελληνίδας στο Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος πρώην σύντροφος ο δράστης - Τι έλεγε σε livestream πριν συλληφθεί

Συγγενείς επιμένουν ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο σχεδίαζε επί μήνες την πράξη του - Καθόταν έξω από το σπίτι της επί μήνες - Συγκλονίζει η μαρτυρία της γιαγιάς της 17χρονης - Τι στάση κρατά ο θείος του δράστη
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ

Διεθνή / Πεντάγωνο: Συμφωνητικά σιωπής και ανιχνευτές ψεύδους για να σταματήσουν οι διαρροές

Το Πεντάγωνο προτείνει NDA και τυχαίες εξετάσεις σε ανιχνευτές ψεύδους για χιλιάδες στελέχη και υπαλλήλους, σε μια κίνηση που στοχεύει στην πίστη του προσωπικού και τον περιορισμό διαρροών στα ΜΜΕ
LIFO NEWSROOM
Mākereti Papakura: Η πρώτη Μαορί γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τιμήθηκε μεταθανάτια

Διεθνή / Mākereti Papakura: Η πρώτη Μαορί γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τιμήθηκε μεταθανάτια

Η Mākereti Papakura, η πρώτη γυναίκα Māori που σπούδασε στο Oxford, τιμήθηκε μεταθανάτια για τη διατριβή της στην ανθρωπολογία - Η οικογένειά της γιόρτασε την αναγνώριση και την επιστροφή του ιστορικού pou στην Αγγλία
LIFO NEWSROOM
 
 