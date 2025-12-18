ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν δύο από τα ηγετικά μέλη του νέου κυκλώματος στην Κρήτη

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης ένας αγροτοσυνδικαλιστής και ένας λογιστής, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα που διερευνάται για παράνομες δηλώσεις και καταβολή επιδοτήσεων. Κατά πληροφορίες, οι δύο προφυλακισθέντες αρνήθηκαν στο σύνολό τους τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο πρώτος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι όλες οι επιδοτήσεις που έλαβε στο όνομά του ήταν απολύτως νόμιμες, επισημαίνοντας ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών, αυτό έγινε για τεχνικούς λόγους και χωρίς παρανομία. Όπως φέρεται να ανέφερε, δεν είχε οικονομικό κίνητρο για παράνομη επιδότηση, ενώ αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπε ο δεύτερος κατηγορούμενος

Από την πλευρά του, ο λογιστής δήλωσε ότι τα ποσά που εντοπίστηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς είναι νόμιμα και η προέλευσή τους αποδεδειγμένη. Φέρεται να ανέφερε πως οι επιδοτήσεις που έλαβε αφορούσαν αγροτεμάχια της οικογένειάς του, ενώ σημείωσε ότι παραχώρησε τον λογαριασμό του στον πρώτο, αποκλειστικά για εξυπηρέτηση, μεταφέροντας στη συνέχεια τα χρήματα που πιστώθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες δύο ημέρες, οι υπόλοιποι 14 συγκατηγορούμενοι στην υπόθεση απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων ή την καταβολή εγγυήσεων.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το κύκλωμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το εύρος των εμπλεκόμενων προσώπων και το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης.

