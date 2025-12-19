ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Αυτοκτόνησε ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στο πανεπιστήμιο Brown

«Έδωσε τέλος στη ζωή του», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί σε συνέντευξη Τύπου - Πως έφτασαν στα ίχνη του

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ: Αυτοκτόνησε ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στο πανεπιστήμιο Brown και της δολοφονίας του καθηγητή του MIT Facebook Twitter
Φωτ. ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown
0

Ο 48χρονος που κατηγορείται για τη φονική επίθεση στο πανεπιστήμιο Brown, αλλά και για τη δολοφονία ενός καθηγητή του MIT, βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο
Νιου Χάμσαϊρ όπου είχε νοικιάσει χώρο.

Ο Κλάουντιο Νέβες Βαλέντε, Πορτογάλος υπήκοος και πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου Brown, βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης με τραύμα από πυροβόλο όπλο και τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.

«Έδωσε τέλος στη ζωή του», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί σε συνέντευξη Τύπου, περιγράφοντας παράλληλα τη σειρά γεγονότων που οδήγησαν στον εντοπισμό του.

Ο Πίτερ Νερόνα, γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσε ότι ο 48χρονος βρέθηκε νεκρός με μια τσάντα και δύο πυροβόλα όπλα και ότι ένα άτομο με πληροφορίες για τον ύποπτο έπαιξε κρίσιμο ρόλο στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν, ένα άτομο τους πλησίασε αναφέροντας ότι είχε πληροφορίες που μπορούσαν να βοηθήσουν στην υπόθεση. Πράγματι, οι πληροφορίες οδήγησαν τις Αρχές σε όχημα που βοήθησε στον εντοπισμό του ονόματος.

Ο Νερόνα στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ύποπτος προσπάθησε να αποφύγει τις αρχές αλλάζοντας τις πινακίδες κυκλοφορίας. «Αυτός ο τύπος άλλαζε πινακίδες, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δυσκόλευε την υπόθεση. Ήξερε τι έκανε», συνέχισε. Την Πέμπτη οι αρχές ανέφεραν ότι διερευνούν σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Brown και της δολοφονίας του καθηγητή του MIT λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα. Ο ειδικός πράκτορας του FBI στη Βοστώνη, Τεντ Ντοκς, δήλωσε ότι οι αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος παρακολούθησε το ίδιο πανεπιστήμιο στη Λισαβόνα με τον καθηγητή του MIT.

Έπειτα, το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη ξεκίνησε ξανά τη Δευτέρα το πρωί, αφού ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας ανακοίνωσε ότι ένα άτομο που θεωρούνταν ύποπτο και είχε συλληφθεί την Κυριακή, αφέθηκε ελεύθερο και στη συνέχεια προχώρησαν στον εντοπισμό του.

Μάλιστα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δέχτηκε κριτική τη Δευτέρα για τη βιαστική ανάρτηση στα social media για να πανηγυρίσει το έργο του γραφείου, μόνο και μόνο για να αφεθεί ελεύθερο το άτομο που είχε συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Διεθνή / Κίνα: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Σε έκταση 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και με τη χρήση 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού, το Harbin Ice-Snow World έχει δημιουργήσει ένα μεγαλειώδες «παγωμένο παραμύθι από πάγο και χιόνι» σε πρωτοφανή κλίμακα
THE LIFO TEAM
Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο αξίας 35 δισ. δολαρίων

Διεθνή / «Ιστορική συμφωνία» πώλησης φυσικού αερίου 35 δισ. δολαρίων στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι η συμφωνία αποτελεί αυστηρά εμπορική συναλλαγή, η οποία συνήφθη αποκλειστικά για οικονομικούς και επενδυτικούς λόγους, χωρίς πολιτικά κίνητρα
THE LIFO TEAM
 
 