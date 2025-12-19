Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποκλείσουν τους τρανς ανηλίκους από την παροχή υπηρεσιών υγείας

Αξιωματούχοι υγείας της κυβέρνησης Τραμπ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπλοκάρει τη φροντίδα υγείας για τρανς ανηλίκους, στοχεύοντας νοσοκομεία και γιατρούς που την παρέχουν.

Οι νέοι προτεινόμενοι κανόνες θα απαγορεύουν στα νοσοκομεία να συμμετέχουν στα προγράμματα Medicare και Medicaid εάν παρέχουν φροντίδα όπως φάρμακα που αναστέλλουν την εφηβεία και χειρουργικές επεμβάσεις.

«Οι διαδικασίες αυτές δεν πληρούν τα επαγγελματικά αναγνωρισμένα πρότυπα φροντίδας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, χαρακτηρίζοντας πολλούς τύπους φροντίδας για τρανς άτομα ως «ιατρικό σφάλμα». «Οι επαγγελματίες υγείας ή οι φορείς που παρέχουν διαδικασίες απόρριψης φύλου σε παιδιά δεν συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης».

Ιατρικές οργανώσεις καταδίκασαν τις ανακοινώσεις, υποστηρίζοντας ότι παρεμβαίνουν στη σχέση γιατρού-ασθενούς και θέτουν σε κίνδυνο τη φροντίδα για όλους. «Το να επιτρέπεται στην κυβέρνηση να αποφασίζει ποιες ομάδες ασθενών αξίζουν περίθαλψη δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο και τα παιδιά και οι οικογένειες θα επωμιστούν τις συνέπειες», δήλωσε η δρ. Σούζαν Κρέσλι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

«Οι ασθενείς, οι οικογένειές τους και οι γιατροί τους – και όχι οι πολιτικοί ή οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι – θα πρέπει να είναι εκείνοι που λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για το ποια φροντίδα είναι η καλύτερη για αυτούς. Οι σημερινές ενέργειες της κυβέρνησης καθιστούν αυτό το έργο δυσκολότερο, αν όχι αδύνατο, για τις οικογένειες παιδιών και εφήβων με διαφορετική ταυτότητα φύλου ή τρανς».

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μια σειρά ενεργειών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύουν τα τρανς άτομα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αφαίρεση αναφορών σε τρανς ανθρώπους από ομοσπονδιακούς ιστότοπους, η διακοπή συλλογής δεδομένων για θέματα υγείας, η απομάκρυνση τρανς ατόμων από τον στρατό και η προσφυγή κατά πολιτειών που επιτρέπουν σε τρανς αθλητές να συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές ομάδες λυκείων.

Επίσης την Πέμπτη, ο επίτροπος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), δρ. Μάρτι Μακάρι, δήλωσε ότι η υπηρεσία αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές σε 12 κατασκευαστές και πωλητές επιδέσμων στήθους (breast binders), οι οποίοι προώθησαν ή πούλησαν τα προϊόντα αυτά ως θεραπεία για τη δυσφορία φύλου σε παιδιά.

Ο διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH), δρ. Τζέι Μπατατσάρια, ανέφερε επίσης ότι ο οργανισμός θα σταματήσει να στηρίζει έρευνες για τη φυλομετάβαση, δηλώνοντας ότι «εξ αρχής επρόκειτο για ψευδοεπιστήμη».

Οι ηγεσίες του HHS επικαλέστηκαν την Πέμπτη τη δική τους αξιολόγηση των στοιχείων, καθώς και εκθέσεις από άλλες χώρες, πολλές από τις οποίες έχουν δεχθεί έντονη κριτική επειδή καταλήγουν σε γενικευμένα συμπεράσματα με ελλιπή ή χαμηλής ποιότητας αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι αναμένουν να δώσουν έμφαση στην ψυχοκοινωνική αξιολόγηση και υποστήριξη για τρανς νέους, συμπεριλαμβανομένης της «συμπονετικής, αναπτυξιακά κατάλληλης συμβουλευτικής». Ωστόσο, παραδέχθηκαν ότι ο αριθμός των διαθέσιμων επαγγελματιών ψυχικής υγείας είναι περιορισμένος.

Η φροντίδα για την ταυτότητα φύλου, η οποία μερικές φορές ονομάζεται φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου, είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση που βοηθά ένα άτομο να μεταβεί από το φύλο που του έχει αποδοθεί – αυτό που του έχει αποδώσει ένας κλινικός γιατρός κατά τη γέννησή του, με βάση κυρίως τα ανατομικά χαρακτηριστικά – στο φύλο με το οποίο ταυτίζεται.

Μπορεί να περιλαμβάνει ψυχική υγεία ή ιατρική φροντίδα κατάλληλη για την ηλικία, όπως ορμονικές θεραπείες, αναστολείς της εφηβείας, γυναικολογική και ουρολογική φροντίδα και θεραπείες αναπαραγωγής.

Με πληροφορίες από CNN

