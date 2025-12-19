«Ιστορική συμφωνία» πώλησης φυσικού αερίου 35 δισ. δολαρίων στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (17/12) μια συμφωνία φυσικού αερίου ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Αίγυπτο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου στην ιστορία του Ισραήλ». Όπως είπε, η αξία της ανέρχεται σε 112 δισεκατομμύρια σέκελ (περίπου 34,6 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η συμφωνία περιλαμβάνει την αμερικανική ενεργειακή εταιρεία Chevron και προβλέπει την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο.

«Αυτή η συμφωνία ενισχύει σημαντικά το καθεστώς του Ισραήλ ως περιφερειακής ενεργειακής δύναμης και συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής μας. Ενθαρρύνει και άλλες εταιρείες να επενδύσουν στην έρευνα φυσικού αερίου στα οικονομικά ύδατα του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, το Ισραήλ είχε καθυστερήσει για μήνες την επίσημη έγκριση της συμφωνίας, υποχωρώντας τελικά υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να οργανώσει μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του Νετανιάχου και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, στο πλαίσιο της επιδίωξής του για περιφερειακές συμφωνίες ειρήνης και την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι η συμφωνία φυσικού αερίου με το Ισραήλ αποτελεί αυστηρά εμπορική συναλλαγή, η οποία συνήφθη αποκλειστικά για οικονομικούς και επενδυτικούς λόγους, χωρίς πολιτικά κίνητρα.

Η συμφωνία «δεν περιλαμβάνει καμία πολιτική διάσταση ή οποιαδήποτε πολιτική συνεννόηση», ανέφερε σε δήλωσή του την Πέμπτη ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της Υπηρεσίας Κρατικής Πληροφόρησης της Αιγύπτου.

«Η συμφωνία εντάσσεται στους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Αιγύπτου, και ειδικότερα στην επιδίωξη της χώρας να ενισχύσει τη θέση της ως βασικός περιφερειακός κόμβος εμπορίας φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

Ο Ρασουάν επανέλαβε τη σταθερή στάση της Αιγύπτου στο Παλαιστινιακό, υπογραμμίζοντας την αταλάντευτη υποστήριξη της χώρας στα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού. Το Ισραήλ και η Αίγυπτος υπέγραψαν ιστορική ειρηνευτική συμφωνία το 1979, ωστόσο οι ηγέτες των δύο χωρών δεν έχουν συναντηθεί δημόσια εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Δεύτερη ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι η ανακοίνωση του Νετανιάχου εντάσσεται σε μια προσπάθεια να προετοιμαστεί το έδαφος για μια ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του ίδιου και του Σίσι. Ο Νετανιάχου αναμένεται να ταξιδέψει αργότερα μέσα στον μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επρόκειτο αρχικά να παραστεί στη σύνοδο ειρήνης στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τον Οκτώβριο μαζί με τον Τραμπ, όμως αποχώρησε αιφνιδιαστικά την τελευταία στιγμή.

Η Αίγυπτος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις μεσολαβητικές προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ του Νετανιάχου και του Σίσι είναι εδώ και καιρό τεταμένες.

