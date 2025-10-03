Global Sumud Flotilla: Αναχαιτίστηκε και το «Παύλος Φύσσας» - Νεότερα για τους επιβαίνοντες

Και τα δύο ελληνικά πλοία που συμμετέχουν στην προσπάθεια του στολίσκου ελευθερίας, έχουν αναχαιτιστεί από το Ισραήλ.

Πρώτα το «Οξυγόνο» και μετά το «Παύλος Φύσσας» δέχθηκαν επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις και οι επιβαίνοντες διέκοψαν την πορεία τους προς τη Γάζα.

Το επίσημο προφίλ του Global Sumud Flotilla στο Instagram, αναρτά βίντεο από τις επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία με κατεύθυνση της Γάζα.

Σε ανάρτησή τους χτες αναφέρεται: «Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν παράνομα και επιβιβάστηκαν στο πλοίο Pavlos Fyssas της Global Sumud Flotilla, μαζί με άλλα σκάφη σε διεθνή ύδατα. Οι ζωντανές μεταδόσεις και οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Η κατάσταση των συμμετεχόντων και του πληρώματος παραμένει αβέβαιη. Πρόκειται για παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να απαιτήσουν την άμεση ασφάλεια και απελευθέρωσή του» και παρέθεσε μια λίστα με τα ονόματα των επιβαινόντων.

Όσο για τους 27 Έλληνες του πλοίου «Οξυγόνο», που επίσης συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι 27 Έλληνες επιβαίνοντες –ανάμεσά τους και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Κατερίνα Πέρκα– θα μεταφέρονταν προς λιμάνι του νοτίου Ισραήλ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, λόγω της θρησκευτικής εορτής στο Ισραήλ, η διαδικασία επαναπατρισμού δεν θα ολοκληρωνόταν άμεσα λόγω θρησκευτικής εορτής του Ισραήλ.

«Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο καταπλέει σε λίγο στο λιμάνι του νοτίου Ισραήλ. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει ήδη λάβει οδηγίες να παραστεί εκεί και να μεριμνήσει για τη μεταφορά των Ελλήνων στην πατρίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Η επιστροφή των 27 αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά.

ΥΠΕΞ: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή

Οι δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν χθες ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το σκάφος, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια μαζί με επτά ακτιβιστές, αναχαιτίστηκε ενώ έπλεε ανοιχτά προς την ακτογραμμή του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών «οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους».

Όπως αναφέρεται «Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Global Sumud Flotilla: Περισσότεροι από 20 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί

Την ίδια ώρα, οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) καταγγέλλουν ότι «περισσότεροι από 20 διεθνείς δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί» από το Ισραήλ, κατά την αναχαίτιση την Τετάρτη και την Πέμπτη του διεθνούς στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησαν «την άμεση απελευθέρωσή τους».

«Η σύλληψη δημοσιογράφων και η παρεμπόδιση του έργου τους συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ενημέρωση. Οι RSF καταγγέλλουν την παράνομη σύλληψη επαγγελματιών της ενημέρωσης που επέβαιναν σε αυτά τα πλοία προκειμένου να καλύψουν μια πρωτοφανούς κλίμακας ανθρωπιστική επιχείρηση», δήλωσε ο Μαρτέν Ρου υπεύθυνος του γραφείου κρίσεων της μη κυβερνητικής οργάνωσης σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, περίπου 20 δημοσιογράφοι μέσων ενημέρωσης από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία και το Κατάρ, επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla.

Την Τετάρτη το βράδυ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει πλοία του στολίσκου, αφού προειδοποίησε τα πληρώματά τους ότι εισέρχονται σε ύδατα τα οποία ελέγχει το Ισραήλ.

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 πλοία του στολίσκου συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, διευκρίνισε χθες το βράδυ Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Τα διάφορα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν λάβει νέα από τους δημοσιογράφους τους», τόνισαν οι RSF.

Το SNJ- CGT, το συνδικάτο εργαζομένων στη γαλλική εφημερίδα L’ Humanite που έχει χάσει την επικοινωνία με τον δημοσιογράφο Εμιλιέν Ιρμπάς από «τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης», κατήγγειλε σήμερα σε ανακοίνωσή του «την απαράδεκτη παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του δημοσιογράφου».

«Όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες της ενημέρωσης που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ο δημοσιογράφος (Εμιλιέν Ιρμπάς) φαίνεται ότι κρατείται στο λιμάνι του Ασντότ, μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσαν οι RSF στην ανακοίνωσή τους.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το Ισραήλ δεν επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του ξένου Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα. Μόνο λίγα μέσα ενημέρωσης έχουν εισέλθει στη Γάζα, συνοδευόμενα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με τα ρεπορτάζ τους να υπόκεινται σε αυστηρή λογοκρισία από τον στρατό.

Οι RSF έχουν καταμετρήσει περισσότερους από 210 δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα.



