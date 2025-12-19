Πακιστάν: Η επαρχία Μπαλουχιστάν απαγορεύει διά νόμου τον παιδικό γάμο

Τα παιδιά στο Μπαλουχιστάν, στη νοτιοδυτική επαρχία του Πακιστάν, προστατεύονται πλέον νομικά από τον πρόωρο γάμο, μετά την ψήφιση νόμου που αυξάνει το νόμιμο όριο ηλικίας γάμου στα 18 έτη, έπειτα από εκστρατεία οργανώσεων για τα δικαιώματα του παιδιού.

Έρευνα της οργάνωσης Save the Children το 2024 διαπίστωσε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των γάμων στο Μπαλουχιστάν πραγματοποιούνται πριν από την ηλικία των 18 ετών – με το 40% να συμβαίνει πριν από τα 16 – ποσοστό που είναι πολύ υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, όπου μία στις έξι κοπέλες παντρεύεται πριν από τα 18.

Ένα στα τέσσερα κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα στην επαρχία ήταν κάτω των 16 ετών όταν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ενώ το 60% γέννησε πριν από τα 18.

Κάτοικος του Μπελουχιστάν δήλωσε στο Save the Children ότι «στην κουλτούρα μας πιστεύεται πως όσο νωρίτερα παντρεύεται ένα κορίτσι, τόσο καλύτερα για την τιμή της και τη φήμη της οικογένειας», ενώ ένα άλλο ανέφερε ότι ο πρόωρος γάμος των θυγατέρων σημαίνει «ένα στόμα λιγότερο να θρέψεις».

Ο παιδικός γάμος έχει καταστροφικές συνέπειες για τα κορίτσια, στερώντας τους τα δικαιώματά τους στην υγεία, την εκπαίδευση, την ασφάλεια και τη συμμετοχή.

Τα κορίτσια που παντρεύονται σε νεαρή ηλικία είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συνεχίσουν το σχολείο, γεγονός που επηρεάζει την οικονομική τους ανεξαρτησία και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα τα εκθέτει σε αυξημένο κίνδυνο σωματικής και σεξουαλικής βίας. Αντιμετωπίζουν επίσης περισσότερες επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Πριν από την ψήφιση του νόμου, το νόμιμο όριο ηλικίας γάμου στο Μπαλουχιστάν ήταν τα 18 έτη για τα αγόρια και τα 16 για τα κορίτσια.

Τι ισχύει για τους παραβάτες

Σε περίπτωση παράβασης του νόμου, ο ενήλικας αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 3 έτη και χρηματικό πρόστιμο από περίπου 100.000 έως 200.000 Πακιστανικές ρουπίες (περίπου 350–700€ περίπου).

Η οργάνωση Save the Children δραστηριοποιείται στο Πακιστάν από το 1979 και έχει υποστηρίξει τουλάχιστον 14 εκατομμύρια ωφελούμενους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, μέσω προγραμμάτων υγείας και διατροφής, εκπαίδευσης, παιδικής προστασίας, βιοπορισμού και ανθρωπιστικής βοήθειας.