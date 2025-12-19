Κίνα: Άνοιξε το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο

Το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο πάγου και χιονιού στον κόσμο, άνοιξε επίσημα τις πύλες του για το κοινό την Τετάρτη στην πόλη Χαρμπίν, στη βορειοανατολική Κίνα, σηματοδοτώντας την έναρξη του χειμερινού τουρισμού στην «πόλη του πάγου».

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο που ανήρτησαν επισκέπτες, το Harbin Ice-Snow World άνοιξε με τις γιγαντιαίες παγοτσουλήθρες, τα μεγαλοπρεπή γλυπτά από πάγο και νέες δραστηριότητες, όπως κάμπινγκ με θερμές πηγές, διαδρομές σκι και ποικίλες χειμερινές αθλητικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, στο φετινό Harbin Ice-Snow World παρουσιάζονται εμβληματικές κατασκευές: ένα παγωμένο αντίγραφο του Yellow Crane Tower, που βρίσκεται στη Γουχάν της κεντρικής Κίνας, καθώς και ένα γλυπτό από πάγο του Manneken-Pis, το οποίο γιορτάζει τη φιλία Κίνας–Βελγίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το θεματικό πάρκο φέτος ενίσχυσε επίσης την διαδραστική εμπειρία. Το αποκορύφωμα είναι μια υπερ-παγοτσουλήθρα με 24 λωρίδες, συνολικού μήκους 521 μέτρων. Μια «ρόδα λούνα παρκ σε σχήμα νιφάδας χιονιού» ύψους 120 μέτρων προσφέρει πανοραμική θέα στην «πόλη του πάγου».

Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν επίσης διαδραστικές εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογία «παγωμένων λουλουδιών», συνδυάζοντας την παράδοση με την τεχνολογία για μια καθηλωτική εμπειρία.

Σε έκταση 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων και με τη χρήση ποσότητας-ρεκόρ 400.000 κυβικών μέτρων πάγου και χιονιού, το πάρκο έχει δημιουργήσει ένα μεγαλειώδες «παγωμένο παραμύθι από πάγο και χιόνι» σε πρωτοφανή κλίμακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η Cai, 33 ετών, κάτοικος Πεκίνου, δήλωσε στους Global Times ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί το Χαρμπίν κατά τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς και ότι το Harbin Ice-Snow World είναι στάση που δεν γίνεται να λείψει από το ταξίδι.

«Έχω δει αναρτήσεις επισκεπτών από την Τετάρτη. Το θεματικό πάρκο είναι τόσο ελκυστικό όσο το φανταζόμουν. Ήταν κρίμα που έχασα αυτό το αξιοθέατο την περασμένη χιονισμένη περίοδο. Αυτή τη φορά θα πάω με τρεις φίλους μου», είπε η Cai.