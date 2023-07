Γεβγκένι Πριγκόζιν: Ράβδοι χρυσού, όπλα και περούκες βρέθηκαν στην έπαυλή του

Κατά τη διάρκεια απόπειρας ένοπλης στρατιωτικής εξέγερσης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου, έγινε έρευνα στην κατοικία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, με εικόνες και βίντεο να βλέπουν το φως της δημοσιότητας από ρωσικά ΜΜΕ.

Στις φωτογραφίες, οι οποίες έχουν τραβηχτεί από τις δυνάμεις της τάξης και δημοσιεύθηκαν ξαφνικά σε δημόσια και ιδιωτικά ρωσικά ΜΜΕ εικονίζεται η μεγάλη και πολυτελής κατοικία του επικεφαλής της παραστρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, στην Αγία Πετρούπολη, με ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στον κήπο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, εντοπίστηκαν δεσμίδες δολαρίων και ρουβλίων, ράβδοι χρυσού, πολυάριθμα όπλα, αλλά επίσης και διαβατήρια με διαφορετικά ονόματα και μια ντουλάπα γεμάτη περούκες. Επίσης, Ο ιστότοπος Fontanka, που έχει την έδρα του στην Αγία Πετρούπολη, ανέφερε πως μια φωτογραφία με «κομμένα κεφάλια» βρέθηκε στην κατοικία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, οι μισθοφόροι του οποίου κατηγορούνται συχνά για φρικαλεότητες.

Izvestia released footage of Russian security forces entering Prigozhin's residence and offices on the outskirts of St. Petersburg on June 24. Coords: 60.001485,30.162491 pic.twitter.com/kLNkR9nKv0

Παράλληλα, ο ίδιος ιστότοπος δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που δείχνει μια τεράστια βαριοπούλα σε ένα δωμάτιο του σπιτιού του Γεβγκένι Πριγκόζιν, η μεταλλική κεφαλή της οποίας φέρει το μήνυμα: «Σε περίπτωση σημαντικών διαπραγματεύσεων». Να σημειωθεί πως η «βαριοπούλα» είναι ένα από τα σύμβολα της Βάγκνερ, η οποία υπερηφανεύεται ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όπλο για να εκτελεί ή να βασανίζει άγρια εχθρούς της.

Amongst things found inside Prigozhin's residence there were weapons, significant amount of cash, gold, and a big hammer with the writing "in case of important talks." pic.twitter.com/wEFLbM9VQP

Υπενθυμίζεται πως η εξέγερση της Βάγκνερ, στις 24 Ιουνίου, συγκλόνισε τη ρωσική εξουσία την ώρα που αυτή βρίσκεται σε πόλεμο στην Ουκρανία. Οι μαχητές της είχαν καταλάβει για πολλές ώρες ένα γενικό επιτελείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ και κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα. Η εξέγερση τερματίσθηκε το βράδυ της 24ης Ιουνίου με μια συμφωνία που προέβλεπε την αναχώρηση του Γεβγκένι Πριγκόζιν για τη Λιθουανία. Εκείνος από την πλευρά του, διαβεβαίωσε πως η εξέγερσή του δεν είχε στόχο την ανατροπή της εξουσίας, αλλά τη διάσωση της Βάγκνερ που το ρωσικό γενικό επιτελείο απειλούσε να διαλύσει.

Cannot believe I am spreading Russian news but Prigozhin has not denied it. According to "Izvestia" the home of Yevheni #Prigozhin was raised and private sanctuary, medical facilities, room for weapons, loads of cash and wigs (yes, wigs) were detected. pic.twitter.com/2RVIZyEXJm