Ο Πούτιν παίρνει τον έλεγχο της Wagner στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις σχετικά με την ρωσική μισθοφορική ομάδα Wagner διαδέχονται η μία την άλλη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να παίρνει τα ηνία της μετά την αποτυχημένη εξέγερση.

Συγκεκριμένα, η ρωσική κυβέρνηση μέσα σε λίγες ώρες έχει προχωρήσει σε κινήσεις που στόχο έχουν την επιβολή νέων κανόνων στην δράση της Wagner σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Η Ρωσία άρχισε να έρχεται ενεργά σε επαφή με εταίρους της στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή λόγω της κατάστασης μετά την εξέγερση της μισθοφορικής ομάδας Wagner. Οι Ρώσοι υποσχέθηκαν σε αυτές τις χώρες ότι οι επιχειρήσεις της Wagner εκεί θα συνεχιστούν, αλλά υπό διαφορετική ηγεσία. Αυτό αναφέρει η Wall Street Journal σε άρθρο με τίτλο: «Ο Πούτιν κινείται για να πάρει τον έλεγχο της παγκόσμιας αυτοκρατορίας της Wagner».

Εκπρόσωποι του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών μετέβησαν επειγόντως στη Συρία, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Μάλι για διαπραγματεύσεις. Αυτοί, σύμφωνα με την εφημερίδα, προσπαθούν να αναχαιτίσουν το δίκτυο της Wagner σε αυτές τις χώρες. Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επωφεληθούν από το κενό εξουσίας της Wagner και να προσπαθήσουν να επικρατήσουν σε χώρες όπου δραστηριοποιούνταν η μισθοφορική ομάδα.

Δηλώσεις σχετικά με την ανταρσία της Wagner έκανε χθες Τετάρτη το βράδυ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς. Ο Γερμανός καγκελάριος σημείωσε πως η ένοπλη εξέγερση στη Ρωσία κατέλαβε εξαπίνης της ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας, τη BND.

Μιλώντας σε εκπομπή του δημόσιου γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, υπογράμμισε πως «ασφαλώς η BND δεν γνώριζε κάτι εκ των προτέρων», πάντως «υπέβαλε συνεχώς αναφορές για όσα παρατηρούνταν» στην κυβέρνησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες από τα μέσα του Ιουνίου πως ο επικεφαλής της Wagner, ο επιχειρηματίας Γεβγκένι Πριγκόζιν, σχεδίαζε ένοπλη ανταρσία εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, της εφημερίδας New York Times, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν ενημερώσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία την περασμένη Τετάρτη πως ο Πριγκόζιν ετοιμαζόταν να κινηθεί εναντίον των επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο υποβάθμισε το δημοσίευμα των NY Times, το οποίο χαρακτήρισε «σπέκουλα».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σολτς στο ARD, σε περίπτωση που οι αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας πράγματι γνώριζαν πως η Βάγκνερ του Πριγκόζιν ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε ανταρσία και δεν μοιράστηκαν το στοιχείο αυτό με το Βερολίνο, θα πρέπει να επανεξεταστεί η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του NATO. «Αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί να κουβεντιάσουμε», έκρινε, όπως και το «ποια είναι η κατάσταση τώρα» και «τις υποθέσεις που γίνονται».

Την ίδια μέρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην απομακρυσμένη νότια περιοχή του Νταγκεστάν στην Κασπία Θάλασσα, 2.000 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, για περιοδεία με αφορμή την ισλαμική γιορτή του Eid al-Adha. Πλήθος κόσμους συγκεντρώθηκαν να τον επευφημήσουν κι εκείνος στάθηκε για να ποζάρει για selfies και να σφίξει τα χέρια στον κόσμο.

State TV reporter Pavel Zarubin has just posted this clip of Putin "meeting the people of Derbent" after he held a meeting on tourism there with local officials



The message his trip to Dagestan is meant to send out is clear: Things are back to normal and the people are with me pic.twitter.com/qKeNvvussQ