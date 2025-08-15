Ο Τραμπ ήθελε να βραβεύσει και τον Τομ Κρουζ μαζί με τον Σταλόνε, αλλά ο ηθοποιός αρνήθηκε

Ως νέος πρόεδρος του Kennedy Center, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ποιοι θα τιμηθούν φέτος στα 48α Kennedy Center Honors, που θα γίνουν στις 7 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον. Στη λίστα βρίσκονται οι Kiss, ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Γκλόρια Γκέινορ, ενώ απόντας θα είναι ο Τομ Κρουζ, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει τη διάκριση.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο ηθοποιός επικαλέστηκε «προβλήματα προγράμματος», κάτι που επιβεβαίωσαν πρώην και νυν εργαζόμενοι του Kennedy Center. Ο Κρουζ μόλις κυκλοφόρησε το «Mission: Impossible – The Final Reckoning» και έχει προγραμματισμένα γυρίσματα για νέες παραγογές, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει την παρουσία του. Ωστόσο, ο ίδιος αναμένεται να παρευρεθεί τον Νοέμβριο στην απονομή του τιμητικού του Όσκαρ, τροφοδοτώντας εικασίες πίσω από την άρνησή του.

Μέχρι σήμερα, ο Κρουζ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την πολιτική του Τραμπ. Τον περασμένο μήνα, σε εκδήλωση προώθησης της νέας ταινίας του στη Νότια Κορέα, απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τους δασμούς που ο πρόεδρος σχεδιάζει να επιβάλει σε κινηματογραφικές παραγωγές στο εξωτερικό. Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η ταινία του επηρεάζεται από τα μέτρα, απάντησε στον συντονιστή: «Θα προτιμούσαμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις για την ταινία. Ευχαριστώ».

Κατά την ανακοίνωση των φετινών τιμώμενων, ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι «περίμενε και περίμενε» να λάβει το βραβείο, αλλά δεν συνέβη ποτέ, και άφησε να εννοηθεί πως ίσως το απονείμει στον εαυτό του στο μέλλον. «Περίμενα και περίμενα και είπα “θα γίνω πρόεδρος και θα δώσω στον εαυτό μου μια τιμή”», είπε, συμπληρώνοντας: «Του χρόνου θα τιμήσουμε τον Τραμπ, εντάξει;».

Παράλληλα, δήλωσε ότι απέρριψε αρκετούς υποψήφιους για τη λίστα «επειδή ήταν πολύ woke». «Είχα μερικούς wokesters», είπε χαρακτηριστικά. Ο Σταλόνε έχει εκφράσει στήριξη στον Τραμπ, όπως και ο ιδρυτής των Kiss, Έις Φρέιλι, ενώ η Γκέινορ δεν έχει γνωστό πολιτικό προφίλ.

Το Kennedy Center, με πλήρη ονομασία John F. Kennedy Center for the Performing Arts, είναι ομοσπονδιακό πολιτιστικό ίδρυμα στην Ουάσινγκτον που λειτουργεί ως εθνικό κέντρο παραστατικών τεχνών των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1971 προς τιμήν του προέδρου Τζον Κένεντι και φιλοξενεί κάθε χρόνο συναυλίες, παραστάσεις και τη βράβευση προσωπικοτήτων για τη συμβολή τους στις τέχνες.

Ο Τραμπ ανέλαβε φέτος την προεδρία του Kennedy Center, απομακρύνοντας και αντικαθιστώντας αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου με πολιτικούς συμμάχους του. Έχει δηλώσει ότι θέλει να απομακρύνει τον οργανισμό από «woke» κατευθύνσεις και να του δώσει «διαφορετική πορεία».

