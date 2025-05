Γάζα: Σκηνές χάους στη Ράφα - Συνωστισμός και προειδοποιητικά πυρά σε κέντρα διανομής τροφίμων

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ στον αέρα για να συγκρατήσουν χιλιάδες απελπισμένους Παλαιστίνιους που πλημμύρισαν κέντρα διανομής τροφίμων στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Οι σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης μεγάλης επιχείρησης του Gaza Humanitarian Foundation (GHF), ενός νέου οργανισμού που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η μαζική και ανεξέλεγκτη προσέλευση σε τουλάχιστον δύο σημεία διανομής προκάλεσε ένταση και συνωστισμό, καθώς πεινασμένοι πολίτες, πολλοί από τους οποίους παιδιά, επιχειρούσαν να φτάσουν στα φορτία με τα τρόφιμα. Επρόκειτο για μία από τις πρώτες οργανωμένες απόπειρες παροχής βοήθειας μετά από τρεις μήνες πλήρους αποκλεισμού του παλαιστινιακού θύλακα από το Ισραήλ.

Οι εικόνες από τη Ράφα, πόλη που τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο του ισραηλινού στρατού, δείχνουν πολίτες να πλησιάζουν τα σημεία διανομής πεζοί ή πάνω σε κάρα με γαϊδούρια, διασχίζοντας συρματοπλέγματα για να φτάσουν στις στοίβες με τα δέματα. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλήθος να γκρεμίζει φράχτες υπό το βάρος της πίεσης.

⚡️JUST IN: Amid the famine in Gaza, tens of thousands of starving Palestinians stormed the American - Israeli [GHF] aid distribution center in Rafah, southern Gaza.



In the first moments of the storming of the Israeli aid center in Rafah, young men climbed over sandbags to enter… pic.twitter.com/Mno2Vlucvl — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 27, 2025

Το GHF παραδέχτηκε ότι η προσέλευση ήταν τόσο μαζική, που οι ομάδες του αποσύρθηκαν για να επιτρέψουν στον κόσμο «να πάρει με ασφάλεια τη βοήθεια και να διαλυθεί», ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

🚨BREAKING | The US-Israeli backed Gaza Humanitarian Foundation opened fire on civilians after losing control over its so-called aid distribution point in west Rafah, with armed personnel responding by shooting instead of managing the crowd properly.



The foundation, accused of… pic.twitter.com/j0AsIbCyMq — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) May 27, 2025

Γάζα: Ο λόγος που υπάρχει καχυποψία απέναντι στον GHF

Παρά τη διανομή, η πρωτοβουλία του GHF έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς τόσο η Χαμάς όσο και διεθνείς οργανισμοί κατηγορούν το Ισραήλ για εργαλειοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται οι φημολογούμενοι βιομετρικοί έλεγχοι που γίνονται στους δικαιούχους, που σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές περιλαμβάνουν και αναγνώριση προσώπου.

Ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί αρνούνται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επικαλούμενοι τον κίνδυνο πολιτικοποίησης της βοήθειας. «Η παροχή τροφίμων δεν μπορεί να εξαρτάται από στρατηγικές ασφαλείας ή να χρησιμοποιείται ως εργαλείο στρατιωτικής πίεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Κρίστιαν Κάρντον.

Thousands of starving Palestinians flood the Israeli-American aid facilities in Rafah after American mercenaries withdrew following their failure to manage the distribution. pic.twitter.com/T1hkIjPZBD — Quds News Network (@QudsNen) May 27, 2025

Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν το GHF με καχυποψία, παρότι χρειάζονται απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια. «Πεινάω και τα παιδιά μου πεινάνε, αλλά φοβάμαι να πάω», δήλωσε ο Άμπου Άχμεντ, πατέρας επτά παιδιών, προτού συνεχίσει. «Λένε ότι η εταιρεία ανήκει στο Ισραήλ, ότι είναι μισθοφορική, και η αντίσταση προειδοποιεί να μείνουμε μακριά».

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστηρίζει ότι το GHF λειτουργεί ως μηχανισμός συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό του Ισραήλ και κάλεσε τον πληθυσμό να μην πλησιάζει τα κέντρα.

Προειδοποιητικά πυρά από Ισραηλινούς στρατιώτες

Την Τρίτη, Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ στον αέρα έξω από ένα από τα κέντρα της Ράφα, προσπαθώντας να ελέγξουν τον όγκο του πλήθους. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δεν υπήρξε χρήση πυρών από αέρος και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Χαμάς καταδίκασε το επεισόδιο, χαρακτηρίζοντάς το «απόδειξη της πλήρους αποτυχίας» της ισραηλινής πολιτικής που «επιδιώκει να παρακάμψει τα Ηνωμένα Έθνη και να επιβάλει ένα δικό της σύστημα με βάση την πείνα και την επιτήρηση».

US aid workers flee the scene after they lost control of aid distribution and Israeli forces opened fire at the area in Rafah. pic.twitter.com/1eIqqsKWco — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 27, 2025

Ένας εκτοπισμένος, ο Αϊμάν Άμπου Ζαΐντ, περιέγραψε την εμπειρία του στο Reuters: «Στεκόμουν στην ουρά, όταν ξαφνικά άρχισαν να σπρώχνουν για να μπουν. Υπήρχε τρομερή πίεση και πανικός, γιατί η βοήθεια δεν φτάνει για όλους».

Το GHF, με έδρα την Ελβετία, παρουσιάζεται από το Ισραήλ ως «ουδέτερη πρωτοβουλία» και λειτουργεί συνολικά τέσσερα κέντρα σε όλη τη Γάζα, δύο εκ των οποίων στη Ράφα. Ωστόσο, ο αιφνίδιος τερματισμός της θητείας του πρώην επικεφαλής του την περασμένη Κυριακή έχει εντείνει τις υποψίες για την αληθινή φύση και αποστολή του οργανισμού.

Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ και οι εταίροι του συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μεταφορά βοήθειας μέσω των υφιστάμενων διαδρόμων. «Το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπει την είσοδο βοήθειας, αλλά υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ