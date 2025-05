Απόγνωση στη Γάζα: Παλαιστίνιοι σταμάτησαν και άδειασαν δεκάδες φορτηγά με τρόφιμα

Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας σταμάτησαν και άδειασαν δεκάδες φορτηγά με τρόφιμα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) το Σάββατο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Το WFP ανέφερε ότι 77 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως αλεύρι, σταμάτησαν υπό την πίεση πεινασμένων ανθρώπων, οι οποίοι πήραν την τροφή πριν φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ανθρωπιστική κρίση παραμένει οξεία και ο φόβος της πείνας είναι διάχυτος, παρά την είσοδο κάποιων φορτίων τις τελευταίες ημέρες. «Πρέπει να πλημμυρίσουμε τις κοινότητες με τρόφιμα τις επόμενες ημέρες για να μειώσουμε την ανησυχία και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσει να έρχεται βοήθεια», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Ο οργανισμός έχει διαθέσιμα περισσότερους από 140.000 μετρικούς τόνους τροφίμων, ποσότητα που εκτιμά πως αρκεί για δύο μήνες, αν υπάρξει πρόσβαση.

🚨 An aid truck with food that arrived in the northern Gaza Strip: it appears to be being robbed along with the driver. pic.twitter.com/GdqYbbewmb