Γάζα: Ο ΠΟΥ καταγγέλλει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που μένουν μέλη του προσωπικού και στην κυριότερη αποθήκη του

Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατά του Ισραήλ, στον απόηχο των επιθέσεων που δέχτηκαν τόσο εγκαταστάσεις όπου διαμένει το προσωπικό του, όσο και η κυριότερη αποθήκη στη Γάζα.

Ο ΠΟΥ καταγγέλλει το περιστατικό, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη νέα χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι ισραηλινοί στρατιωτικοί εισέβαλαν σε εγκατάσταση όπου διαμένουν μέλη της υπηρεσίας και συγγενείς τους, αλλά και στην κυριότερη αποθήκη του σε αυτή την περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ισραηλινοί στρατιωτικοί ανάγκασαν τις γυναίκες και τα παιδιά να φύγουν προς το Αλ Μαουάσι, ενώ πέρασαν χειροπέδες στους άνδρες, τους έγδυσαν και στη συνέχεια τους ανέκριναν υπό την απειλή όπλων.

Παράλληλα, καταγγέλλεται πως έθεσαν υπό κράτηση δυο μέλη του προσωπικού και δυο μέλη των οικογενειών τους, απελευθερώνοντας το ένα μέλος του προσωπικού και τους δυο συγγενείς κατόπιν, αλλά κρατώντας αιχμάλωτο τον άλλο εργαζόμενο. «Ο ΠΟΥ απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του κρατουμένου μέλους του προσωπικού του και την προστασία του προσωπικού του», ξεκαθάρισε ο Δρ. Τέντρος.

.@WHO’s staff residence in Deir al Balah, #Gaza, was attacked three times today as well as its main warehouse.



Israeli military entered the premises, forcing women and children to evacuate on foot toward Al-Mawasi amid active conflict. Male staff and family members were… pic.twitter.com/PGjaYrhkfH