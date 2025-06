Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανέκτησε τη σορό ενός Ταϊλανδού ομήρου

Ο στρατός του Ισραήλ ανέκτησε τη σορό Ταϊλανδού ομήρου, ο οποίος κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

O Ναταπόνγκ Πίντα είχε απαχθεί μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Έπειτα από ειδική επιχείρηση του Τσαχάλ (σ.σ. ισραηλινός στρατός) και της Σιν Μπετ (σ.σ. ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας) στην περιοχή της Ράφα επεστράφη στο Ισραήλ η σορός του Ναταπόνγκ Πίντα ο οποίος είχε απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Σε σχετική ανάρτηση προέβησαν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Ο Ναταπόνγκ Πίντα ήταν ένας εργατικός και αγαπητός άνθρωπος που εργαζόταν στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Κρατήθηκε όμηρος για 610 ημέρες από τρομοκράτες στη Γάζα. Στις 7 Οκτωβρίου 2023, απήχθη μαζί με κάποιους φίλους του. Η οικογένειά του, η σύζυγος και ο γιος του, περίμεναν την επιστροφή του», αναφέρουν οι IDF, μεταξύ άλλων.

