Γάζα: Η Βρετανία ρίχνει από τον αέρα 10 τόνους βοήθειας, για πρώτη φορά

Η Βρετανία για πρώτη φόρα έριξε με αλεξίπτωτα ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους στην Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας η RAF, η βρετανική πολεμική αεροπορία, προχώρησε την Δευτέρα, για πρώτη φορά, στη ρίψη με αλεξίπτωτα συνολικά 10 μετρικών τόνων τροφίμων προοριζόμενων για τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, «νερό, ρύζι, μαγειρικό λάδι, αλεύρι, τρόφιμα σε κονσέρβες και βρεφική φόρμουλα» σκοπός είναι «να υποστηρίξει τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Η ρίψη έγινε από A400M της RAF στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αρωγής υπό τον συντονισμό της Ιορδανίας, διευκρινίζεται στο κείμενο.

British Defence Secretary Grant Shapps urges Israel to allow more aid into Palestinian territory https://t.co/BB6XK09POc