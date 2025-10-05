ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Αυτός είναι ο χάρτης με το σχέδιο απόσυρσης του Ισραήλ - Τι δείχνει

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας

LifO Newsroom
Φωτ.: Unsplash
Έναν χάρτη από τη Γάζα δημοσίευσε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας.

Γάζα: Τι δείχνει ο χάρτης που δημοσίευσε ο Τραμπ

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με τον χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η εκεχειρία θα τεθεί ΑΜΕΣΩΣ σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, η οποία θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 3.000 ΧΡΟΝΩΝ. ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!», συμπλήρωσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

τραμπ χαρτης Facebook Twitter

Γάζα: Ξεκινούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε: «Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ» και ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, που συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Ωστόσο, η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει «σφαγές» μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών με αντικείμενο την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, αλλά και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, αναμένεται ν’ αρχίσουν στην Αίγυπτο αύριο, Δευτέρα.

Διεθνή

