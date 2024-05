Γάλλοι αστυνομικοί προσπαθούν να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες στη Νέα Καληδονία

Προσπάθειες να επαναφέρουν την τάξη στην Νέα Καληδονία, κάνουν Γάλλοι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με δηλώσεις Γάλλου αξιωματούχου, έπειτα από ημέρες φονικών ταραχών, έχουν απομακρύνει δεκάδες οδοφράγματα που απέκλειαν τον κύριο δρόμο ο οποίος συνδέει το αεροδρόμιο με την πρωτεύουσα, Νουμέα της Νέας Καηληδονίας.

Περίπου 60 οδοφράγματα που είχαν στήσει οι διαδηλωτές κατά μήκος του δρόμου αυτού, μήκους 60 χλμ., απομακρύνθηκαν, όμως ο δρόμος δεν είναι ακόμη ανοικτός καθώς τα μπάζα θα πρέπει να καθαριστούν, μια επιχείρηση που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λουί Λε Φρανκ, εκπρόσωπος του γαλλικού κράτους στην περιφέρεια.

Οι δύο κυριότερες αεροπορικές εταιρίες που εξυπηρετούν τη Νέα Καληδονία έχουν σταματήσει τις πτήσεις τους λόγω της αναταραχής στην υπό γαλλική διακυβέρνηση περιφέρεια του νότιου Ειρηνικού.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα ως αποτέλεσμα της οργής που προκάλεσε στον αυτόχθονα πληθυσμό των Κανάκ συνταγματική τροποποίηση που θα αλλάξει το ποιος επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εκλογές, κάτι που τοπικοί ηγέτες φοβούνται ότι θα αδυνατίσει την ψήφο των Κανάκ.

Η συνταγματική τροποποίηση, που επικρίθηκε από βουλευτές στο Παρίσι, θα επιτρέψει σε Γάλλους που έχουν ζήσει στη Νέα Καληδονία τουλάχιστον για 10 χρόνια να ψηφίσουν στις τοπικές εκλογές.

