Γαλλία: Στη δικαιοσύνη προτρέπονται να προσφύγουν τα θύματα του Έπσταϊν

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η κυβερνητική εκπρόσωπος της Γαλλίας Μοντ Μπρεζόν ενθάρρυνε τις «γυναίκες που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα» σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν να «μιλήσουν και να ζητήσουν δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την εμπλοκή στην υπόθεση ενός Γάλλου διπλωμάτη, του Φαμπρίς Αϊντάν, ο οποίος έχει αναφερθεί αρκετές φορές στα αρχεία του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με έγγραφα που διαθέτει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διπλωμάτης αντάλλαξε δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί σειρά ετών με τον Έπσταϊν.

Οι σχέσεις του Φαμπρίς Αϊντάν με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η δημοσίευση, στα τέλη Ιανουαρίου, εκατομμυρίων νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον επιχειρηματία και εγκληματία σεξουαλικών αδικημάτων Έπσταϊν προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο, καθώς σε αυτά τα έγγραφα εμφανίζονται πολλές εξέχουσες προσωπικότητες.

Σύμφωνα με το Mediapart και το Radio France, που αποκάλυψαν την ιστορία, ο Φαμπρίς Αϊντάν παρείχε στον Τζέφρι Έπσταϊν «διπλωματικές πληροφορίες, πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες ή τα διεθνή του δίκτυα». Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε την Τετάρτη ότι ήταν «σοκαρισμένος» και «εξοργισμένος».

Ο Φαμπρίς Αϊντάν είναι επί του παρόντος «κύριος γραμματέας εξωτερικών υποθέσεων σε άδεια για προσωπικούς λόγους», έγραψε ο υπουργός την Τρίτη το βράδυ στο X. Εργαζόταν στην εταιρεία ενέργειας Engie, από την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω των αποκαλύψεων των μέσων ενημέρωσης, όπως δήλωσε ο όμιλος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τη Δευτέρα, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν ήταν «κυρίως θέμα των ΗΠΑ» και ότι, υπό αυτή την έννοια, «απλά ας αφήσουμε το δικαστικό σύστημα εκεί να κάνει τη δουλειά του, και αυτό είναι όλο». «Είναι σαφές ότι [ο Τζέφρι Έπσταϊν] είχε ένα πολύ εκτεταμένο δίκτυο, το οποίο δικαιολογεί το δικαστικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του ανεξάρτητα και ήρεμα», προέτρεψε ο Γάλλος πρόεδρος στο περιθώριο ενός ταξιδιού στο Παρίσι. «Βλέπω ότι αυτό τροφοδοτεί επίσης πολλές θεωρίες συνωμοσίας και όλα τα άλλα», πρόσθεσε, ζητώντας «πραγματική δημοσιογραφική εργασία».

Με πληροφορίες από Le Monde

