Γαλλία: Πυρπόλησαν αντιπροσωπεία της Tesla στην Τουλούζη

Δώδεκα οχήματα Tesla καταστράφηκαν σε μια αντιπροσωπεία στην Τουλούζη της νοτιοδυτικής Γαλλίας, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Μια ομάδα αντιεξουσιαστών ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την πυρκαγιά. Υπό τον τίτλο «Εμπρηστικός χαιρετισμός στην Tesla», το μήνυμα που αναρτήθηκε στην ακροαριστερή πλατφόρμα Iaata.info αναφέρει: «Πυρπολήσαμε τα οχήματα μέσα στον περίβολο, με δύο μπιτόνια βενζίνης».

«Ενώ οι ελίτ πολλαπλασιάζουν τους ναζιστικούς χαιρετισμούς, αποφασίσαμε να χαιρετίσουμε με τον δικό μας τρόπο μια αντιπροσωπεία της Tesla», συνεχίζουν οι συγγραφείς της ανακοίνωσης, υποστηρίζοντας ότι ενσαρκώνουν «τον μαχητικό αντιφασισμό που δεν πιστεύει τον μύθο της δημοκρατίας» και «τη ριζοσπαστική οικολογία που δεν πιστεύει στις τεχνολογικές λύσεις».

