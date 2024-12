Γαλλία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς - Παραδόθηκε ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στη Γαλλία μετά από πυροβολισμούς.

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο μετανάστες και δύο φύλακες, σκοτώθηκαν από πυρά κοντά στη Δουνκέρκη της Γαλλίας.

Ένας 22χρονος ύποπτος παραδόθηκε στην αστυνομία και παραδέχτηκε τις δολοφονίες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με διαφορές μεταξύ τους.

Five people, including two migrants and two security guards, were shot dead near Dunkirk, France.



A 22-year-old suspect surrendered to police, admitting to the killings, reportedly linked to a business dispute.#France #Dunkirk pic.twitter.com/LeRW9xrFRQ