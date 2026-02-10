Γαλλία: Ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές κοκαΐνης δρούσε λίγα μέτρα από το Μέγαρο Ελιζέ

Σε απόσταση μόλις 200 μέτρων και τεσσάρων λεπτών με τα πόδια από το Μέγαρο των Ηλυσίων, βρισκόταν το διαμέρισμα από το οποίο ο Firat Cinko φέρεται να οργάνωνε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης στη Γαλλία.

Ο 39χρονος παραπέμπεται σε δίκη, κατηγορούμενος ότι διηύθυνε και συντόνιζε διεθνές δίκτυο ναρκωτικών, τόσο από το πολυτελές διαμέρισμά του στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, όσο και από το κελί του στη φυλακή του Μω (Meaux).

Σύμφωνα με παραπεμπτικό βούλευμα που εκδόθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, δύο ανακριτές του Παρισιού ζητούν την παραπομπή του ενώπιον του Ειδικού Κακουργιοδικείου, όπως επιβεβαίωσε πηγή κοντά στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες της Le Monde. Μαζί του παραπέμπονται σε δίκη ακόμη 22 άτομα, που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στο κύκλωμα. Ο συνήγορός του, ο οποίος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Γαλλία: Διεθνές κύκλωμα από το κέντρο του Παρισιού

Οι δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι ο Cinko οργάνωνε τη διακίνηση κοκαΐνης τόσο από τα, λεγόμενα ως ,«καλά» προάστια του Παρισιού όπου διέμενε, όσο και από τη φυλακή. Η έρευνα, που εκτεινόταν σε πολλές ηπείρους, αποκάλυψε εισαγωγές κοκαΐνης μέσω θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών την περίοδο 2020 - 2021, μεταξύ Παρισιού, Χάβρης και Μαρτινίκας, με σύνδεση με μεγάλο προμηθευτή από τη Βενεζουέλα.

Όπως σημειώνουν οι ανακριτές, «η έρευνα ανέδειξε ένα δομημένο δίκτυο που ειδικευόταν στον εφοδιασμό, τη μεταφορά και τη διανομή κοκαΐνης στη Γαλλία, προερχόμενης από τις Αντίλλες». Ο Firat Cinko, «παρότι το αμφισβητεί, εμφανίζεται ως ο επικεφαλής του δικτύου, με σημαντικά μέσα logistics και μεγάλη οικονομική επιφάνεια».

Συγκεκριμένα, τού αποδίδεται η εισαγωγή 600 κιλών κοκαΐνης, κρυμμένων σε κοντέινερ από τη Μαρτινίκα και κατασχεμένων στη Χάβρη το καλοκαίρι του 2020, καθώς και ακόμη μία αποστολή σχεδόν 400 κιλών, την περίοδο που ήδη τελούσε υπό κράτηση.

Γνωστός στις αρχές - και πρώην πληροφοριοδότης

Γνωστός στις δικαστικές αρχές, ο Cinko έχει καταδικαστεί στο παρελθόν αρκετές φορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Πηγές τον κατατάσσουν στους 30 σημαντικότερους διακινητές στη Γαλλία, προτεραιότητα για τις διωκτικές αρχές. Μαζί με στενούς συνεργάτες του, φέρεται να ανήκει σε μία από τις περίπου δέκα οργανώσεις που κυριαρχούν στο εμπόριο κοκαΐνης, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μαζική κλίμακα.

Κατά την έρευνα, ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος, παραδεχόμενος όμως συμμετοχή. Παρουσιάστηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε σε διακινήσεις για να καταδίδει άλλους. Σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη, υπήρξε πράγματι πηγή της δίωξης ναρκωτικών, αλλά μέχρι το 2017 και όχι αργότερα.

Παράλληλα, έχει ασκηθεί εις βάρος του δίωξη σε δύο υποθέσεις διαφθοράς: η μία αφορά υπάλληλο γραμματείας της φυλακής του Meaux και η άλλη αστυνομικό της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών.

Οι αρχές κατάφεραν να τον παγιδεύσουν αρχικά μέσω αμερικανικής επιχείρησης διείσδυσης και στη συνέχεια με Γάλλο μυστικό πράκτορα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η καταγραφή και παρακολούθηση του αυτοκινήτου του, ενός Smart, στο οποίο μιλούσε χωρίς προφυλάξεις, καθώς και πλήθος φωτογραφιών και βίντεο με «τούβλα» κοκαΐνης σε διάφορα στάδια μεταφοράς.

Τα κέρδη του κυκλώματος φέρονται να επέτρεψαν στον ίδιο και στη σύντροφό του -η οποία επίσης παραπέμπεται- έναν υπερπολυτελή τρόπο ζωής: αγορά διαμερίσματος στο Ντουμπάι μέσω παρένθετου προσώπου και δαπάνες δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε οίκους όπως Dior και Louis Vuitton.

