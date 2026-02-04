Γαλλία: Εισαγγελέας πρότεινε τον αποκλεισμό της Μαρίν Λεπέν από τις προεδρικές εκλογές

Ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού πρότεινε κατά τη διάρκεια αγόρευσής του την επικύρωση των ποινών που επιβλήθηκαν πρωτοδίκως κατά της Μαρίν Λεπέν, για την υπόθεση της εικονικής απασχόλησης στελεχών του κόμματος της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την περίοδο 2004 - 2026.

Μεταξύ των ποινών αυτών ήταν και η πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Αν το εφετείο του Παρισιού, που θα εκδώσει την τελική του απόφαση λίγο πριν το καλοκαίρι, επιβάλλει την ίδια την ποινή, τότε η Μαρίν Λεπέν δεν θα έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αν αντιθέτως της επιβάλλει ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι το πολύ δύο ετών τότε θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της γαλλικής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Σαρκοζί δεν θεωρεί το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν κίνδυνο για τη Γαλλία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μαρίν Λεπέν: Δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία αν παραμείνει η απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές