Ο Σαρκοζί δεν θεωρεί το ακροδεξιό κόμμα της Λεπέν κίνδυνο για τη Γαλλία

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, δήλωσε ότι το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση (National Rally), «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία και ότι δεν θα στηρίξει ένα ενιαίο μέτωπο κομμάτων εναντίον της Γαλλίδας πολιτικού στις επόμενες εκλογές.

Στο νέο του βιβλίο, το οποίο έγραψε σε ένα «μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ» στη φυλακή όπου εξέτισε πρόσφατα 20 ημέρες ποινής για εγκληματική συνωμοσία, ο Σαρκοζί αναφέρει ότι πολλοί από τους παλιούς του υποστηρικτές είναι πλέον πιθανοί ψηφοφόροι της Λεπέν, και φαίνεται να εντάσσει το κόμμα Εθνική Συσπείρωση στη δική του οπτική για μια ευρεία γαλλική δεξιά.

Ο δρόμος για την ανασυγκρότηση αυτής της δεξιάς, έγραψε, «μπορεί να είναι μακρύς, αλλά είμαι βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα πνεύμα συσπείρωσης με την ευρύτερη δυνατή έννοια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διασυρμούς».

Οι δηλώσεις του Σαρκοζί στο The Diary of a Prisoner (Το ημερολόγιο ενός κρατουμένου) έρχονται σε μια περίοδο όπου το κόμμα της Λεπέν απευθύνεται σε παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους, προσπαθώντας να διευρύνει τη βάση του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη στάση του Σαρκοζί απέναντι στην άκρα δεξιά όταν κέρδισε την προεδρία το 2007, καθώς και με την έκκλησή του το 2022 προς τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον κεντρώο Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στη Λεπέν «προς το συμφέρον της Γαλλίας» στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Στο βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη, ο Σαρκοζί περιγράφει τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος τον περασμένο μήνα, εν αναμονή της έφεσής του για την καταδίκη σχετικά με σχέδιο χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας από το καθεστώς του Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, που είναι ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας που έχει φυλακιστεί, είπε ότι τηλεφώνησε στη Λεπέν για να τη ευχαριστήσει για τη «γενναία και ξεκάθαρη» υποστήριξή της μετά την καταδίκη του.

Πρόσθεσε ότι το τρέχον «δικαστικό περιβάλλον» είναι κάτι που έχει κοινό με τη Λεπέν. Βρήκε «ιδιαίτερα σοκαριστικό» το γεγονός ότι η Λεπέν αποκλείστηκε από το να είναι υποψήφια για δημόσιο αξίωμα –συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας του 2027– αφότου κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλη κλίμακα νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η Λεπέν θα βρεθεί σε δίκη έφεσης τον επόμενο μήνα, η οποία θα κρίνει αν θα μπορεί να είναι υποψήφια για την προεδρία το 2027 ή αν ο πρόεδρος του κόμματός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα την αντικαταστήσει.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλία: Οριστική η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί για τις δαπάνες της καμπάνιας του 2012