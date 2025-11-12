ΔΙΕΘΝΗ
Μαρίν Λεπέν: Δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία αν παραμείνει η απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές

Η δίκη στο εφετείο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου, με την απόφαση να αναμένεται έως τον Σεπτέμβριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας το 2027, εάν το εφετείο δεν ανατρέψει την τρέχουσα απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές.

Η Λεπέν, που έχει ήδη κατέβει τρεις φορές για την προεδρία, έχει προσφύγει κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, την οποία η ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο την είχε κρίνει ένοχη και της είχε επιβάλει άμεση πενταετή απαγόρευση εκλογικής δραστηριότητας, ποινή που μπορεί να ανατραπεί ή να μειωθεί στην έφεση.

Η δίκη στο εφετείο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου, με την απόφαση να αναμένεται έως τον Σεπτέμβριο. Μιλώντας στο RTL, η πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού είπε: «Αν το δικαστήριο δεν άρει την απαγόρευση, δεν πρόκειται να αφήσω τα πράγματα να σέρνονται. Θα παραδώσω τη σκυτάλη».

Σε αυτή την περίπτωση, η Λεπέν σκοπεύει να στηρίξει τον Τζορντάν Μπαρντελά, 30 ετών, στενό συνεργάτη και πολιτικό της διάδοχο, ο οποίος ήδη ηγείται του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ίδια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει σε ανώτερο δικαστήριο, αλλά παραδέχτηκε ότι μια καθυστερημένη δικαίωση δεν θα είχε πρακτικό αποτέλεσμα:
«Αν δικαιωθώ τρεις ή τέσσερις μήνες μετά, θα είναι πολύ αργά για να τρέξω μια ολοκληρωμένη προεκλογική εκστρατεία», σημείωσε.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Elabe, τόσο η Λεπέν όσο και ο Μπαρντελά διατηρούν διψήφιο προβάδισμα έναντι των βασικών αντιπάλων τους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών — στοιχείο που δείχνει ότι η ακροδεξιά παραμένει ισχυρότερη από ποτέ στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από Politico

