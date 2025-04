Γαλλία: 15χρονος εισέβαλε σε Λύκειο και μαχαίρωσε τουλάχιστον τέσσερις μαθητές

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε λύκειο στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του BFMTV για το περιστατικό, ένας 15χρονος μαθητής εισέβαλε με μαχαίρι στο λύκειο Notre Dame de Toutes Aides στην περιοχή Ντουλόν, στη Γαλλία.

Ο έφηβος εισέβαλε σε δύο διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους του σχολείου και μαχαίρωσε τουλάχιστον 4 μαθητές.

Αστυνομική πηγή στη Le Parisien ωστόσο, μεταδίδει πως ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

A student armed with a knife launched an attack at the private Notre-Dame-de-Toutes-Aides high school in Doulon area of #Nantes on Thursday afternoon, local media report. At least four students injured in stabbing, suspect detained. #France https://t.co/MGsAoVjBkx