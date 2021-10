Οι ηγέτες των 20 μεγάλων οικονομιών του κόσμου ενέκριναν μια παγκόσμια συμφωνία που θα φορολογεί τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων τουλάχιστον 15%.

Αυτό προέκυψε λόγω της ανησυχίας ότι οι πολυεθνικές εταιρείες αναδρομολογούν τα κέρδη τους μέσω δικαιοδοσιών χαμηλής φορολογίας.

Στη Ρώμη συμφώνησαν όλοι οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής της G20.

Η κλιματική αλλαγή και ο Covid είναι επίσης στην ατζέντα της συνόδου κορυφής, η οποία έφερε κοντά τους περισσότερους ηγέτες από την αρχή της πανδημίας.

Ωστόσο, η ομάδα G20 - που αποτελείται από 19 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση - στερείται δύο ηγετών, με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιλέγουν να εμφανιστούν μέσω βίντεο.

Η φορολογική συμφωνία, η οποία προτάθηκε από τις ΗΠΑ, αναμένεται να εγκριθεί επίσημα την Κυριακή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, και θα τεθεί σε ισχύ έως το 2023.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι η ιστορική συμφωνία ήταν μια «κρίσιμη στιγμή» για την παγκόσμια οικονομία και θα «τερματίσει την καταστροφική κούρσα για τη φορολογία των επιχειρήσεων».

Έγραψε στο Twitter ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από τη συμφωνία, παρόλο που πολλές μεγάλες εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ θα έπρεπε να πληρώσουν περισσότερους φόρους.

«Αυτή η συμφωνία θα μετατρέψει την παγκόσμια οικονομία σε έναν πιο ευημερούντα τόπο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους», ανέφερε η Yellen σε δήλωσή της.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνοντας την είδηση,

Here at the G20, leaders representing 80% of the world’s GDP – allies and competitors alike – made clear their support for a strong global minimum tax. This is more than just a tax deal – it’s diplomacy reshaping our global economy and delivering for our people.