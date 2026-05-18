ΗΠΑ: Ένας νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο

Ένας ενήλικας πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο των ΗΠΑ, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας αυτής.

Το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενούς στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτήν την περίοδο του χρόνου, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αρχές ερευνούν την πηγή από την οποία προήλθε ο ιός.

Ο χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έφτασε σήμερα στο Ρότερνταμ, με στόχο να περάσει από διαδικασία απολύμανσης και να ελεγχθεί πριν αναχωρήσει ξανά.

Μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι κάποιοι από αυτούς εμφάνιζαν μια σοβαρή ασθένεια του αναπνευστικού.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο κρουαζιερόπλοιο ενώ εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Το MV Hondius πέρασε τις τελευταίες έξι ημέρες ταξιδεύοντας από τις Κανάριες Νήσους, όπου οι εναπομείναντες επιβάτες συνοδεύτηκαν εκτός του πλοίου από προσωπικό με πλήρη προστατευτική ενδυμασία και επιβιβάστηκαν σε πτήσεις προς περισσότερες από 20 χώρες για να τεθούν σε καραντίνα.

Δεκαοκτώ Αμερικανοί βρίσκονται επί του παρόντος υπό παρακολούθηση σε εξειδικευμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τη θεραπεία ατόμων με επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες.