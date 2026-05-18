Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Του είπα αυτό είναι τρίτο μνημόνιο και μου είπε "μη λες τέτοιες λέξεις"»

«Αυτό είναι μνημόνιο». Με αυτή τη φράση η τότε πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, περιγράφει τη στιγμή που βρέθηκε απέναντι στο περιεχόμενο της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς το 2015.

Όπως αποκαλύπτει, η συμφωνία προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς –κατά την ίδια– παραβίαζε βασικές δεσμεύσεις που είχαν δοθεί πριν από τις εκλογές.

«Κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει. Προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή μεγάλης δοκιμασίας. Ζήτησα να δω τον Τσίπρα. Του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε "μην λες τέτοιες λέξεις"», αναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 3ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού.

«Συγγνώμη που κοροϊδεύω...»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θυμάται και μια χαρακτηριστική στιγμή του Αλέξη Τσίπρα με τον τότε επικεφαλής των Podemos, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να περιγράφει τη σκηνή που εκτυλισσόταν μπροστά της και να «μιμείται» τα «σπαστά αγγλικά» του πρώην πρωθυπουργού.

«Είχε πάρει μπροστά μου τον τότε αρχηγό των Podemos και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά "it is not black, it is not white, it is γκρι". Συγγνώμη που κοροϊδεύω...».

Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται τις δραματικές διαπραγματεύσεις του 2015 ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους, φωτίζοντας τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα αδιέξοδα και τις πιέσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης.

Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει: «Η συνάντηση που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία ήταν ένα σοκ, διότι Τσίπρας και Τζανακόπουλος μου εξέφραζαν μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ».



