Ιράν: Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί πήρε εξιτήριο μετά τη νοσηλεία της σε ΜΕΘ

Η Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί πήρε εξιτήριο από καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας και επέστρεψε στο σπίτι της, λίγες εβδομάδες μετά τη μεταφορά της από τη φυλακή σε νοσοκομείο λόγω σοβαρού καρδιακού επεισοδίου, σύμφωνα με ανακοίνωση ιδρύματος που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

Η 54χρονη Μοχαμαντί, μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, η Μοχαμαντί υπέστη πιθανό καρδιακό επεισόδιο στα τέλη Μαρτίου και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην πόλη Ζαντζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν. Αργότερα, έπειτα από προσωρινή αναστολή της ποινής της με καταβολή υψηλής εγγύησης, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παρς της Τεχεράνης, όπου νοσηλεύθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας έως τις 17 Μαΐου.

Η κόρη της, Κιάνα Ραχμάνι, δήλωσε μέσω του ιδρύματος ότι η κατάσταση της υγείας της απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση εκτός φυλακής.

«Η επιστροφή της στη φυλακή ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε τις εξελίξεις, ενώ κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν έχουν αναφερθεί στην υπόθεση.

Η υπόθεση της Μοχαμαντί έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο συνελήφθη εκ νέου αφού επέκρινε δημόσια τον θάνατο του δικηγόρου Χοσρόβ Αλικορντί. Οι ιρανικές αρχές την κατηγόρησαν τότε για «προκλητικές δηλώσεις» κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης τελετής.

Η Επιτροπή Νόμπελ είχε ζητήσει από την Τεχεράνη την άμεση απελευθέρωσή της, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη κράτησή της.

Με πληροφορίες από Reuters

