Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ δεν επιδιώκει την επιστροφή της χώρας στην ΕΕ

Ο Άντι Μπέρναμ είναι δήμαρχος του Μάντσεστερ και προτίθεται να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε σήμερα ότι δεν προτείνει να εξετάσει η Βρετανία το ενδεχόμενο επανένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόνισε, ακόμα, ότι σέβεται την απόφαση που ελήφθη πριν από σχεδόν δέκα χρόνια με το δημοψήφισμα για το Brexit.

Οι δηλώσεις του Μπέρναμ για την Βρετανία και την ΕΕ

Ο Μπέρναμ, που προτίθεται να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ είπε: «Δεν προτείνω να εξετάσει το Ηνωμένο Βασίλειο την επανένταξή του στην ΕΕ. Σέβομαι την απόφαση που ελήφθη με το δημοψήφισμα».

«Η άποψή μου είναι ότι το Brexit ήταν επιζήμιο, όπως πιστεύω επίσης ότι το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε τώρα είναι να ξαναδούμε εκείνα τα επιχειρήματα», είπε μιλώντας σε ένα επενδυτικό συνέδριο στην πόλη Λιντς της βόρειας Αγγλίας.

«Η Βρετανία θα παγιδευτεί σε ένα ατέρμονο αδιέξοδο, αν απλώς τσακωνόμαστε συνεχώς και οι άνθρωποι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον».

Ένας από τους πιθανούς αντιπάλους του Μπέρναμ σε μια ενδεχόμενη κούρσα για την ηγεσία είναι πρώην υπουργός υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος επανέφερε το θέμα του Brexit στην επικαιρότητα το Σάββατο, δηλώνοντας ότι το μέλλον της Βρετανίας βρίσκεται στην Ευρώπη και «κάποια ημέρα» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξανά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

