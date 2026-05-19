ΗΠΑ: Νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω του ξεσπάσματος Έμπολα στην Αφρική

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (18/5) νέα περιοριστικά μέτρα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για ταξιδιώτες που έχουν βρεθεί πρόσφατα σε αφρικανικές χώρες οι οποίες πλήττονται από αυξανόμενο ξέσπασμα του ιού Έμπολα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), άτομα που δεν διαθέτουν αμερικανικό διαβατήριο και έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν θα αντιμετωπίζουν περιορισμούς εισόδου στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ενισχυμένους υγειονομικούς ελέγχους για ταξιδιώτες που προέρχονται από περιοχές όπου καταγράφονται κρούσματα του ιού.

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ άμεσα και, σύμφωνα με το CDC, θα παραμείνουν ενεργά για διάστημα 30 ημερών.

Η ταξιδιωτική οδηγία δεν αφορά Αμερικανούς πολίτες, κατόχους πράσινης κάρτας ή στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το τελευταίο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στην περιοχή.

Παράλληλα, πηγές διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων δήλωσαν στο CBS News ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί εκτέθηκαν στον ιό στο Κονγκό, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν έχουν μολυνθεί ή αν παραμένουν στη χώρα.

Το CDC ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιχειρήσει να εντοπίσει πιθανά εκτεθειμένα άτομα μέσω συνεργασίας με αεροπορικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς και αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τα νέα μέτρα, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στις ΗΠΑ παραμένει χαμηλός.

«Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την κατάσταση και ενδέχεται να προσαρμόσουμε τα μέτρα δημόσιας υγείας καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα», ανέφερε το CDC σε ανακοίνωσή του.

Με πληροφορίες από CBS News