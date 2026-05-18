Ένοπλη επίθεση στην Τουρκία: Στους έξι οι νεκροί - Αγνοείται ο δράστης

The LiFO team
Ένοπλος σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους οκτώ στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε τον απολογισμό των θυμάτων σε τηλεοπτική δήλωσή του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην πόλη Μερσίνη.

Το κρατικό πρακτορείο Anadolu και η εφημερίδα Sabah ανέφεραν ότι οι Αρχές αναζητούν έναν 37χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται αρχικά να δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια να εξαπέλυσε αιματηρή επίθεση.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία DHA και IHA, ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, πριν διαφύγει και πυροβολήσει θανάσιμα ακόμη δύο άνδρες - έναν βοσκό που βρισκόταν κοντά στο σημείο και έναν οδηγό φορτηγού.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μερσίνης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να εξαπολύουν μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη, στην οποία συμμετέχουν και ελικόπτερα.

«Μπήκε μέσα χωρίς να πει λέξη… Νομίσαμε ότι έβγαζε το κινητό του, αλλά έβγαλε πιστόλι», δήλωσε στο IHA εργαζόμενος του εστιατορίου, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι.

«Έπεσα κάτω. Με πυροβόλησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νέο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έναν μήνα μετά από δύο επιθέσεις με πυροβολισμούς από εφήβους που είχαν συγκλονίσει την Τουρκία.

Στην πρώτη επίθεση τραυματίστηκαν 16 άνθρωποι, ενώ στη δεύτερη έχασαν τη ζωή τους 10 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές σχολικής ηλικίας.

Σύμφωνα με τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση, δεκάδες εκατομμύρια πυροβόλα όπλα βρίσκονται στα χέρια πολιτών στη χώρα, τα περισσότερα χωρίς άδεια κατοχής.

Με πληροφορίες από Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)

