Ιταλία: Το κόμμα της Μελόνι ανοίγει «πόλεμο» με τα παγώνια σε παραθαλάσσια περιοχή

Η παρουσία δεκάδων παγωνιών σε μία παραθαλάσσια περιοχή έχει εξελιχθεί σε τοπικό πολιτικό ζήτημα

Φωτ.: Jatin Sindhu - Wikimedia commons
Το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με έναν μάλλον ασυνήθιστο αντίπαλο: τα παγώνια.

Στην παραθαλάσσια περιοχή Πούντα Μαρίνα, στην Αδριατική ακτή της Ιταλίας, η παρουσία δεκάδων παγωνιών έχει εξελιχθεί σε τοπικό πολιτικό ζήτημα, μετά τις αυξανόμενες διαμαρτυρίες κατοίκων για θόρυβο, ακαθαρσίες και ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Βίντεο με τα πτηνά να κυκλοφορούν στους δρόμους της περιοχής έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πληθυσμός των παγωνιών αυξήθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν η μειωμένη ανθρώπινη παρουσία τα οδήγησε να κινηθούν πιο άνετα μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Σήμερα εκτιμάται ότι στην περιοχή ζουν περίπου 100 παγώνια.

Κάτοικοι της Πούντα Μαρίνα αναφέρουν ότι τα πτηνά περιφέρονται σε αυλές και κήπους, ανεβαίνουν σε στέγες και οχήματα και προκαλούν έντονη ηχορύπανση κυρίως τις νυχτερινές ώρες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ζευγαρώματος.

Το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια των κατοίκων σε πολιτικό ζήτημα, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή της Ραβέννας, η οποία ελέγχεται από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, ότι δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα.

Τοπικά στελέχη του κόμματος της Μελόνι διοργάνωσαν δημόσια συνάντηση για τη Δευτέρα, ζητώντας, όπως ανέφεραν, «πολιτική και διοικητική απάντηση» στις αυξανόμενες καταγγελίες για φθορές σε ιδιωτικές περιουσίες, προβλήματα υγιεινής και διατάραξη της καθημερινότητας στην τουριστική περιοχή.

Με πληροφορίες από Politico 

 
 
 
