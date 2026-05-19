Final 4 EuroLeague 2026: Τα μέτρα ασφαλείας στο ΟΑΚΑ - Τι ισχύει για κατοίκους, φιλάθλους, αποστολές

Το σχέδιο για τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν ενόψει του Final 4 της EuroLeague, το οποίο διοργανώνεται στο ΟΑΚΑ, καταρτίζει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το επίπεδο επιτήρησης και ελέγχων θα είναι ιδιαίτερα υψηλό κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγώνων του Final 4 της EuroLeague, στις 22 και 24 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως έχουν προκριθεί Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΕΡΤnews, προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων έως πέντε ζωνών ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ, με στόχο την αποτροπή οποιουδήποτε περιστατικού και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Final 4 EuroLeague: Με μέτρα ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων ομάδων, που προκρίθηκαν στο Final 4 της EuroLeague, καθώς ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν αποκλειστική ευθύνη για τη συνοδεία τους. Παράλληλα, ισχυρή θα είναι η αστυνομική παρουσία και στα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν οι ομάδες.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη καταρτιστεί ειδικά σχέδια μετακίνησης για όλες τις διαδρομές των αποστολών, ενώ ετοιμάζονται και ειδικοί χάρτες προσέγγισης για τους φιλάθλους των ομάδων, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και καθυστερήσεις.

Οι αρχές αναμένεται να εκδώσουν και οδηγίες προς τους κατοίκους των γύρω περιοχών, όπως η Καλογρέζα, το Μαρούσι και το Ηράκλειο, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία από τα αυξημένα μέτρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Τα μέτρα ασφαλείας παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του UEFA Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια το 2024. Αυτό σημαίνει πως θα επιστρατευτούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες K9, αλλά και σύγχρονα τεχνικά μέσα επιτήρησης, τόσο επίγεια όσο και εναέρια.

Οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ, με τις αρχές να επιδιώκουν απόλυτο έλεγχο της κατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια του Final 4 της EuroLeague.

Final 4 EuroLeague: Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Η EuroLeague Basketball εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για το Final 4 του 2026 στην Αθήνα σχετικά με την υποχρεωτική διαδικασία εγγραφής που απαιτείται για την είσοδο στη διοργάνωση.

Η διαδικασία συνδέεται με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Μαΐου, με στόχο την ταυτοποίηση των κατόχων εισιτηρίων και την κατανομή των θέσεων στο Telekom Center Athens, με βάση και την επιλογή ομάδας υποστήριξης.

Αναλυτικά:

«Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, όλοι οι φίλαθλοι που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής που απαιτείται για την είσοδο στην εκδήλωση στις 22 και 24 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Telekom Arena.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της EuroLeague να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους φιλάθλους, μόλις οι υποστηρικτές ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής και δηλώσουν την ομάδα της προτίμησής τους, θα ολοκληρωθεί η τελική κατανομή των θέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη κατανομή των φιλάθλων από κάθε συμμετέχουσα ομάδα σε όλο το γήπεδο.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι αγοραστές εισιτηρίων πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό EuroLeague ID τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά των εισιτηρίων, και να συμπληρώσουν την απαιτούμενη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιλογή της ομάδας της προτίμησής τους.

Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Αυτή θα είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονομαστικού κατόχου του εισιτηρίου για την εκδήλωση. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα μπορούν να κατεβάσουν τα εξατομικευμένα ονομαστικά εισιτήριά τους από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας) μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.

Οι αγοραστές VIP εισιτηρίων θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής από τις 11 Μαΐου έως τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Τα ονομαστικά VIP εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για λήψη από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας)

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι δεν θα επιτρέπονται αλλαγές στην ταυτότητα του κατόχου του κανονικού εισιτηρίου μετά τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας), ούτε θα επιτρέπονται τροποποιήσεις στην ταυτότητα των VIP μετά τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας).

Η είσοδος στο Telekom Arena θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:

Ενός έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου, και

Ενός επίσημου εγγράφου ταυτότητας που να ταιριάζει με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.

Στους οπαδούς που θα παρουσιάσουν εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο άτομο που θα παρευρεθεί, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».