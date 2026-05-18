Ο Έλον Μασκ χάνει τη δίκη εναντίον της OpenAI: Η επιτροπή των ενόρκων αποφάνθηκε υπέρ του Σαμ Άλτμαν

Ο Έλον Μασκ χάνει τη δίκη εναντίον της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν.

Σύμφωνα με τον Guardian, η επιτροπή ενόρκων αποφάνθηκε υπέρ του Σαμ Άλτμαν, στο αποκορύφωμα μιας μακράς και σκληρής νομικής μάχης που έφερε αντιμέτωπους τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο με μία από τις κορυφαίες μορφές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιτροπή ενόρκων στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας έκρινε ότι ο Άλτμαν και ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, «δεν ευθύνονται για αδικαιολόγητο πλουτισμό και παραβίαση των συμφωνιών που είχαν συνάψει με τον Μασκ κατά την ίδρυση της νεοφυούς επιχείρησης».

Η ετυμηγορία αποτελεί σφοδρή επίπληξη των ισχυρισμών του Μασκ και του δικηγόρου του ότι ο Άλτμαν «έκλεψε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα» μέσω της ηγεσίας του στην OpenAI και πρόδωσε την αρχική αποστολή της εταιρείας.

Τι αποφάσισε η επιτροπή των ενόρκων για τη δικαστική διαμάχη Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν

Ο Μασκ «άργησε υπερβολικά να ασκήσει αγωγή και η προθεσμία παραγραφής είχε λήξει», σύμφωνα με τους ενόρκους. Η ετυμηγορία της επιτροπής είναι μη δεσμευτική και συμβουλευτική, αφήνοντας στη δικαστή Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς την τελική εξουσία να εκδώσει τη δική της απόφαση για την υπόθεση, η οποία αναμένεται να συνάδει με τα συμπεράσματα της επιτροπής. Η Ρότζερς δήλωσε αμέσως ότι θα συμφωνήσει με την απόφαση των ενόρκων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η σύσκεψη της εννεαμελούς επιτροπής ενόρκων για την υπόθεση ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας, μετά από μια δίκη τριών εβδομάδων. Τόσο οι Μασκ, Άλτμαν και Μπρόκμαν όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, κατέθεσαν για την υπόθεση.

Η ετυμηγορία ολοκληρώνει μία από τις πιο πολύκροτες δίκες στον τομέα της τεχνολογίας, η οποία έδωσε μια ματιά στα παρασκήνια και στο ταραχώδες παρελθόν της OpenAI, αλλά και στη διαμάχη μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου.

Γιατί η δίκη Μασκ και Άλτμαν θεωρείται μία από τις σημαντικότερες νομικές αναμετρήσεις

Η υπόθεση θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες νομικές αναμετρήσεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς αφορούσε το μέλλον της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, αλλά και τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ δύο από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της Silicon Valley.

Ο Μασκ κατηγόρησε τον Άλτμαν και τον Μπρόκμαν ότι παραβίασαν την αρχική συμφωνία ίδρυσης της εταιρείας, η οποία προέβλεπε ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας μέσω μη κερδοσκοπικού μοντέλου. Υποστήριξε ότι στη συνέχεια μετέτρεψαν την εταιρεία σε κερδοσκοπική δομή με σκοπό προσωπικά οφέλη.

Με την αγωγή του ζήτησε την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από τη διοίκηση, την ανατροπή της σημερινής εταιρικής δομής και αποζημίωση ύψους 134 δισ. δολαρίων, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να επιστρέψει στον μη κερδοσκοπικό βραχίονα της OpenAI.

Με πληροφορίες από τον Guardian