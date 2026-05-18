Άνγκελα Μέρκελ: Η ΕΕ «δεν αξιοποιεί επαρκώς τις διπλωματικές της δυνατότητες»

Οι δηλώσεις της Άνγκελα Μέρκελ πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης για την σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία

Τη δική της άποψη έδωσε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ σχετικά με το αν και πώς η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με τη Ρωσία όσον αφορά την Ουκρανία, μιλώντας στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό WDR στο πλαίσιο της ψηφιακής διάσκεψης «Re:Publica στο Βερολίνο».

Η Μέρκελ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν αξιοποιεί επαρκώς τις διπλωματικές της δυνατότητες».

Οι δηλώσεις της Άνγκελα Μέρκελ για την στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία

Η Μέρκελ δήλωσε ότι θεωρεί «απολύτως σωστό» να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία, σύμφωνα με το AFP.

Πρόσθεσε όμως ότι «η διπλωματία ήταν πάντα η άλλη πλευρά του νομίσματος, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου».

«Στρατιωτική αποτροπή και διπλωματική δραστηριότητα – αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό».

Η Μέρκελ δήλωσε ότι θεωρεί «ανεπαρκές» το να διατηρεί επαφές με τη Ρωσία μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «και εμείς, ως Ευρωπαίοι, έχουμε τη δική μας θέση».

«Η υποτίμηση του [Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ] Πούτιν θα ήταν λάθος, ακόμη και τώρα. Και το να μην έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό μας θα ήταν εξίσου λάθος».

Το AFP σημείωσε ότι η Μέρκελ, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 2005 έως το 2021, έχει επικριθεί για την υπερβολική επιείκεια της απέναντι στη Ρωσία και για το γεγονός ότι έκανε τη Γερμανία εξαρτημένη από την ενέργεια της Ρωσίας για χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian και AFP

