Ντόναλντ Τραμπ: Ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει εντός την Τρίτη εναντίον του Ιράν 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει εντός των επόμενων ωρών εναντίον του Ιράν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Ιράν πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία που θα ικανοποιεί την Ουάσινγκτον, θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» επίθεση εναντίον του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής, ενώ τόνισε, πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων.

Τραμπ: «Δεν θα προχωρήσουμε στην προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν»

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, καθώς διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, και αυτό είναι σημαντικό, την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν», επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τέλος, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι «έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ΔΕΝ θα προχωρήσουμε στην προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο», προσθέτοντας, ότι «τους έχω επίσης δώσει εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».

Η αντίδραση του Τραμπ στην νέα πρόταση του Ιράν

Νωρίτερα, το Ιράν υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι οι αλλαγές που περιλαμβάνει δεν είναι ουσιαστικές και δεν επαρκούν για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και ανώνυμη πηγή με γνώση που μίλησαν στο Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η Τεχεράνη απορρίπτει πολλές από τις αμερικανικές απαιτήσεις και αρνείται να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ θα καλούσε την Τρίτη την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), προκειμένου να εξεταστούν στρατιωτικές επιλογές.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, τότε οι διαπραγματεύσεις «θα συνεχιστούν μέσω βομβών».

Με πληροφορίες από CNN, Axios

