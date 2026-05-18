Άραχθος: Δύο 13χρονα αγόρια εγκλωβίστηκαν στο ποτάμι

Τι περιέγραψαν τα παιδιά μετά τη διάσωσή τους

The LiFO team
Δύο παιδιά 13 ετών εγκλωβίστηκαν στον Άραχθο / Φωτ.: Φράγμα Πουρναριού: Eurokinissi
Δύο 13χρονα αγόρια εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα για τη διάσωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα δύο ανήλικα παιδιά περιέγραψαν πως την ώρα που έπαιζαν στην όχθη, ανέβηκε ξαφνικά η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ανάμεσα σε καλάμια και να ασυνατούν να βγουν στην όχθη.

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι στην επιχείρηση της διάσωσης των παιδιών συνέβαλαν πέντε οχήματα με 12 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, ενώ συνέδραμε και η ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να διακοπεί η λειτουργία του φράγματος Πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
