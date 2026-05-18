Άραχθος: Δύο 13χρονα αγόρια εγκλωβίστηκαν στο ποτάμι

Δύο 13χρονα αγόρια εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα για τη διάσωσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα δύο ανήλικα παιδιά περιέγραψαν πως την ώρα που έπαιζαν στην όχθη, ανέβηκε ξαφνικά η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν ανάμεσα σε καλάμια και να ασυνατούν να βγουν στην όχθη.

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι στην επιχείρηση της διάσωσης των παιδιών συνέβαλαν πέντε οχήματα με 12 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, ενώ συνέδραμε και η ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να διακοπεί η λειτουργία του φράγματος Πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ