Τραμπ: «Το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα «The New York Post» ότι «δεν είναι ανοιχτός» σε καμία παραχώρηση προς το Ιράν, μετά την τελευταία απάντηση της Τεχεράνης στις συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σε μια δυσοίωνη προειδοποίηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα».

Στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με την εφημερίδα, ο Τραμπ ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα στην πρόταση της Τεχεράνης που κατατέθηκε την Κυριακή για διπλωματικές συνομιλίες.

Όταν ρωτήθηκε για προηγούμενη δήλωσή του την Παρασκευή, στην οποία είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποδοχής 20ετούς αναστολής του ιρανικού εμπλουτισμού ουρανίου, απάντησε: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή».

Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας: «Δεν μπορώ πραγματικά να σας μιλήσω για αυτό. Συμβαίνουν πολλά πράγματα».

Μετά την επιστροφή του από την Κίνα, ο Τραμπ φέρεται να πέρασε το Σαββατοκύριακο σε συσκέψεις με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα για το Ιράν.

Νέες συναντήσεις αναμένονται την Τρίτη, καθώς «σκληροπυρηνικοί» σύμμαχοι, όπως ο γερουσιαστής Lindsey Graham, πιέζουν για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, την ώρα που η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι «εκνευρισμένος» με την Τεχεράνη, αλλά κατέστησε σαφές ότι το Ιράν γνωρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να του προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν συμφωνία περισσότερο από ποτέ, γιατί ξέρουν ότι εμείς είμαστε - αυτό που πρόκειται να συμβεί σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για πληροφορίες ότι το Ιράν προσπαθεί να «περιμένει» την Ουάσινγκτον τόσο στο πυρηνικό ζήτημα όσο και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απάντησε ότι δεν έχει ακούσει κάτι τέτοιο.

«Δεν ακούω τίποτα», είπε. «Δεν μπορώ να σας μιλήσω για αυτό. Είναι διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να είμαι ανόητος».

Με πληροφορίες από New York Post

