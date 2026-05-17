Τραμπ: «Κίνδυνος για την Ταϊβάν» μέσα στην επόμενη πενταετία, λένε σύμβουλοί του

Στενοί σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζουν ανησυχίες ότι η πρόσφατη σύνοδος με την Κίνα, ενδέχεται να έχει ενισχύσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο γύρω από την Ταϊβάν, με πιθανές συνέπειες για την παγκόσμια τεχνολογική και οικονομική ισορροπία.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από στενούς συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ, ένα από τα πιο ανησυχητικά συμπεράσματα της πρόσφατης συνόδου με την Κίνα είναι ότι αυξάνεται ο κίνδυνος η Κίνα να επιχειρήσει εισβολή στην Ταϊβάν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Μια εξέλιξη, που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια αγορά ημιαγωγών και την τροφοδοσία των ΗΠΑ με μικροτσίπ για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μεταφέρεται, ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από το τελετουργικό και την υποδοχή που επιφύλαξε ο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ωστόσο οι δηλώσεις των δύο πλευρών δεν συμβάδιζαν με το φιλικό κλίμα.

Ανησυχίες για την Ταϊβάν

Σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου φέρεται να ανέφερε ότι ο Σι επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τη θέση της Κίνας, παρουσιάζοντάς την ως ισότιμη δύναμη με τις ΗΠΑ και θέτοντας την Ταϊβάν ως «κινεζικό ζήτημα».

Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση γύρω από την Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού μικροτσίπ, με άμεσες συνέπειες για την οικονομία και τον τεχνολογικό τομέα.

Όπως επισημαίνεται, η εξάρτηση από τους ημιαγωγούς καθιστά το ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο, ειδικά για τις ΗΠΑ και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, η ευρύτερη εικόνα της συνόδου δείχνει ότι, παρά τις επαφές σε θετικό κλίμα και τις συζητήσεις για εμπόριο και πρόσβαση στις αγορές, οι βαθιές διαφωνίες σε ζητήματα όπως η Ταϊβάν και η τεχνολογική ισορροπία ισχύος παραμένουν άλυτες.