Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται αστάθεια που επηρεάζει και την Αττική

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open Κλέαρχου Μαρουσάκη, αύριο η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Από αργά το απόγευμα όμως, θα αναπτυχθούν μπόρες ακόμη και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και προς το βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Για την περιοχή της Αττικής, η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια. Αλλά από αργά το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα για μπόρες κυρίως στα βόρεια τμήματα. Ο βορειοδυτικός άνεμος θα αρχίσει και πάλι να ενισχύεται από το απόγευμα και στη συνέχεια με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 26 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ο υδράργυρος να φτάνει έως τους 24 βαθμούς.

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες προκαλούν αστάθεια - Η πρόγνωση του Δ. Ζιακόπουλου

Στην ιστοσελίδα του, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εκτιμά, ότι «το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στην περιοχή μας Δ-ΒΔ άνεμοι με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ στα δυτικά και τα νότια πελάγη. Κατά τα άλλα, ψυχρές αέριες μάζες που μεταφέρονται στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα πάνω από τη χώρα θα προκαλέσουν αστάθεια που θα οδηγήσει στην εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα της χώρας θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της».

Ο καιρός της Τετάρτης 20 Μαΐου

Τέλος, για την Τετάρτη 20 Μαΐου, «προβλέπονται», σύμφωνα με τον Δ. Ζιακόπουλο, «τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα και πιθανώς το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής».

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.