Φρανκφούρτη: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο λόγω σφοδρής κακοκαιρίας – Σε ράντζα οι ταξιδιώτες

Σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλούς δρόμους, χώρους στάθμευσης και υπόγεια στη Φρανκφούρτη. Πολλά προβλήματα καταγράφηκαν στις πτήσεις, καθώς πλημμύρισε ακόμα και το αεροδρόμιο της πόλης.

«Οι σφοδρές καταιγίδες στην περιφέρεια του Ρήνου και του Μάιν, στη Φρανκφούρτη, προκάλεσαν καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων. Είκοσι τρία αεροπλάνα χρειάσθηκε να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, ενός από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Συμπλήρωσε πως «η κατάσταση αναμένεται πιθανόν να σταθεροποιηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν ακόμη επιβάτες που πρέπει να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση απ' αυτή που είχαν προβλέψει». Ο εκπρόσωπος επισήμανε πως «συνολικά ματαιώθηκαν 90 πτήσεις, 34 αεροπλάνα δεν κατάφεραν να απογειωθούν πριν από τα μεσάνυχτα».

